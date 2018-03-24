۵ پرونده قتل در شورای حل اختلاف قزوین به مصالحه رسید

بیژن شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از رسالتهای واحدهای حل اختلاف کمک به کاهش پرونده در محاکم قضایی و تلاش برای مصالحه در پرونده هاست.

وی اضافه کرد: در سال گذشته با رضایت گرفتن از اولیای دم تعداد ۵ فقره پرونده قتل توسط واحد مصالحه قتل عمد شوراهای حل اختلاف استان قزوین به سازش انجام شد.



شیبانی تصریح کرد: تحقق این اقدام در کنار دیگر پرونده های مصالحه از مهم ترین دستاوردهای این نهاد بوده که حاصل تلاش بی دریغ اعضای واحد مصالحه قتل شورای حل اختلاف استان است.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین یادآورشد: شیبانی بیان کرد: قاتلین همه این پرونده‌ها مرد بوده و در رده‌های سنی۲۲، ۲۸ و ۳۲سال هستند.

وی اضافه کرد: قدیمی ‌ترین پرونده مختوم به مصالحه در سال گذشته مربوط به قتلی در سال ۸۲بود که طی آن قاتل به دلیل اختلافات خانوادگی، داماد خانواده همسرش را به قتل رسانده بود و پس از

رأی دادگاه به قصاص، در سال۹۱ این پرونده به واحد مصالحه شورای حل اختلاف ارجاع داده شد.

شیبانی اظهارداشت: کارکنان شورای حل اختلاف استان پس از ۱۴سال، موفق شدند رضایت اولیای دم را جلب کنند و پرونده به مصالحه و سازش انجامید.

وی گفت: اگر فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود شاهد کاهش تعداد پرونده های قتل در استان خواهیم بود.