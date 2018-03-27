راهیان نور بستری برای ترویج ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی عصر امروز در جلسه ستاد مرکزی راهیان نور اظهار کرد: خوزستان در دوران دفاع مقدس به‌خوبی میزبانی و پذیرایی از مردم را انجام داد؛ این استان همچنین بعد از جنگ هم در راهیان نور میزبان شد.

وی با اشاره به اینکه تعالی حرکت راهیان نور را هر روز مشاهده می‌کنیم، ادامه داد: مقام معظم رهبری به سه ویژگی در راهیان نور اشاره فرمودند که ادامه داشته باشد، تحریف نشود و کار نو انجام شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه با وجود محدودیت‌ها، کارنامه خوبی در راهیان نور داریم، گفت: یک کار بزرگ و جدید در هورالعظیم انجام شد که جامعه هدف آن سه هزار نفر بود ولی قریب به هفت هزار و ۵۰۰ نفر در آن شرکت کردند؛ یک‌شب زندگی به سبک رزمندگی آن هم آبی ـ خاکی با نگاه شیرمردی مثل شهید هاشمی همین کار انجام شده بود.

دبیر قرارگاه راهیان نور گفت: زیست و استقرار لشکر خادمان که قریب به ۵۸ هزار خادم که در قرارگاه مرکزی راهیان نور ساماندهی شدند، از جمله اقدامات انجام شده در حوزه راهیان نور بود.

سلیمانی با اشاره به اینکه به همه استان‌ها ابلاغ شده تا تمامی مایحتاج خود را از خوزستان خرید کنند، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که در راهیان نور کار اجتماعی و فرهنگی انجام شود؛ بنابراین ارائه خدمات اجتماعی از سوی راهیان نور برنامه‌ریزی شد.

وی با اشاره به اینکه راهیان نور بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، ادامه داد: مقام معظم رهبری به ساماندهی راهیان نور در قالب کاروان تأکیدات بسیاری داشتند؛ بنابراین اردوگاه‌ها به محل استقرار تجمیع خانواده‌ها به صورت کاروان تبدیل شد.

دبیر قرارگاه راهیان نور عنوان کرد: در یادمان‌های دفاع مقدس از نظر کمی و کیفی رشد و تعالی داشتیم؛ همچنین بهبود زیرساخت‌ها نیز به‌خوبی قابل مشاهده است.

سردار سلیمانی با تأکید بر اینکه جنگ برای اثبات انقلاب به ایران تحمیل شد، گفت: توسعه گسترش دامنه تأثیرگذار دفاع مقدس از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری است که این فرمایش و هدف از طریق راهیان نور محقق می‌شود.