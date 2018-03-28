۸۸۳۵ بیمار در مراکز درمانی گیلان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نوروزی سلامت در استان گیلان، اظهارکرد: از ابتدای اجرای این طرح در سراسر استان تاکنون بیش از ۴۸ هزار نفر به مراکز درمانی استان مراجعه کرده اند.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تلاش کرده تا در قالب اجرای این طرح خدمات لازم در زمینه درمان و حفظ و ارتقای سلامت مسافران و شهروندان گیلانی را ارائه دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: طی این مدت تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی در استان در آمادگی کامل هستند.

وی همچنین به آمار ثبت بیماران در سامانه رصد سلامت نیز اشاره کرد و گفت: در طول این مدت هزار و ۱۱۳ عمل جراحی اورژانسی و انتخابی غیر اورژانسی در مراکز درمانی گیلان انجام شده است.

آشوبی با بیان اینکه از این تعداد ۷۷۳ عمل به صورت اورژانسی در مراکز درمانی صورت گرفته است، تصریح کرد: ۳۴۰ عمل نیز به صورت انتخابی غیراورژانسی بوده است.

وی ادامه داد: تعداد کل بیماران بستری شده در بخش های ویژه هزار و ۸۸ نفر و تعداد بیماران بستری در بخش های عادی نیز هفت هزار و ۷۴۷ نفر بوده است.

به گفته این مسئول از زمان اجرای طرح سلامت نوروزی ۱۸ مورد احیای قلبی ریوی موفق در مراکز درمانی گیلان انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه روند اجرای درمان سکته های مغزی و قلبی نیز با موفقیت در مراکز درمانی گیلان در حال انجام است، افزود: در این خصوص تعداد ۱۵ نفر تحت درمان سکته مغزی و تعداد ۲۲ نفر نیز تحت درمان سکته قلبی قرار گرفته اند.