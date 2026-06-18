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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

افزایش بیماران دیالیزی در گیلان؛ ۸۲۱ نفر در جنگ رمضان پذیرش شدند

افزایش بیماران دیالیزی در گیلان؛ ۸۲۱ نفر در جنگ رمضان پذیرش شدند

رشت- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پذیرش ۸۲۱ بیمار دیالیزی در طول جنگ رمضان در مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: هم‌ اکنون یک هزار و ۵۷۲ بیمار دیالیز در گیلان شناسایی شده‌اند.

به زارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی، صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که با حضور رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان در دوران شیوع کرونا و همچنین شرایط جنگی اخیر، جزو استان‌های پیشرو در مدیریت بحران‌های سلامت بوده و کادر درمان همواره پای کار خدمت‌رسانی به مردم ایستاده است.

وی با تأکید بر وحدت رویه میان بخش دولتی و خصوصی تحت قرارگاه واحد درمانی، افزود: جامعه پزشکی گیلان در هر شرایطی خود را موظف به پوشش کامل مراجعان می‌داند و هیچ‌گونه محدودیتی در پذیرش بیماران وجود نداشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص آمار بیماران کلیوی تصریح کرد: در طول جنگ رمضان، ۸۲۱ بیمار دیالیز مورد پذیرش قرار گرفتند و در حال حاضر نیز یک هزار و ۵۷۲ بیمار دیالیزی در استان شناسایی شده‌اند که نیازمند توجه ویژه و افزایش ظرفیت خدمات درمانی هستند.

آشوبی در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی کامل جهت ادامه ارائه خدمات به تمامی بیماران وجود دارد و هماهنگی بین بخشی در این راستا به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

کد مطلب 6863904

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