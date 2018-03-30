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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۵۷

انور عشقی اعتراف کرد؛

عربستان مخالف مذاکره با اسرائیل نیست

عربستان مخالف مذاکره با اسرائیل نیست

کارشناس نظامی و سیاسی سعودی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعتراف کرد که عربستان هیچ مخالفتی با مذاکره با اسرائیل ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و کارشناس سیاسی این کشور تأکید کرد که ریاض به رسیدن به راهکاری برای پایان نزاع کشورهای عربی و اسرائیل پایبند است.

وی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه تأکید کرده است که ریاض همچنین بر لزوم پیگیری روند صلح بعد از اینکه فلسطینی ها به همه حقوق خود دست یافتند متعهد است.

انور عشقی گفت عربستان مخالفتی با مذاکره با اسرائیل ندارد و سیاست ریاض مذاکره مستقیم با دوستان و حتی دشمنان است. وی در واکنش به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص که گفته بود حضور عربستان و اسرائیل در یک میز مذاکره برای بررسی مشکلات نوار غزه نشان می دهد که گشایشی در روابط ریاض و تل آویو ایجاد خواهد شد، نیز تأکید کرد که این مسأله چیز عجیبی نیست.

در حالی که بعد از قدرت گرفتن محمد بن سلمان در عربستان، جنگ در یمن آغاز شده است و رویکرد ریاض نسبت به همسایگانش یا کشورهای منطقه از جمله ایران و قطر خصمانه شده است، انور عشقی ادعا کرد که محمد بن سلمان روند اصلاح طلبانه ای واقعی را در عربستان در پیش گرفته است و می خواهد صلح را در منطقه خاورمیانه و جهان محقق کند.

کد مطلب 4260204

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