نماینده ایران در سازمان ملل به اتهامات عربستان پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، «غلامعلی خوشرو» پنجشنبه شب در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعتراض به این اتهامات و تهدیدات سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان خاطرنشان کرده، این اتهام‌ها و تهدیدها برخلاف منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید و توسل به زور است.

خوشرو با اشاره به محاصره کامل یمن توسط نیروهای عربستان، و بی اساس اعلام کردن ادعای قاچاق موشک های بالستیک به این کشور تصریح کرده، هدف از اتهام‌های مطرح شده از سوی مقام‌های عربستان، انحراف افکار عمومی از جنایات خود در یمن است.

سفیر ایران همچنین قویا از رژیم سعودی خواسته است بلافاصله به سیاست های بی ثبات کننده خود در منطقه از جمله به دخالت نظامی در یمن که به قحطی در این کشور منجر شده است، پایان دهد.

وی همچنین از تمام طرف های درگیر در یمن خواسته برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران این کشور، راه های دیپلماتیک را دنبال کنند.

خوشرو در ادامه نامه خود آورده است: در عین حال، فاجعه بار است که سه عضو دائم شورای امنیت که از ادعاهای عربستان علیه ایران حمایت می کنند، کسانی هستند که میلیاردها دلار از سلاح های مرگبار و پیشرفته را به عربستان سعودی می فروشند که به طور منظم ضد غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در یمن بکار می رود.

خوشرو از جامعه بین المللی خواسته است علیه این اتهامات گمراه کننده رژیم عربستان سعودی ضد دیگر کشورها بایستد و رهبران رژیم سعودی را به خاطر اعمال جنایتکارانه خود مسئول بشناسد و راه را برای ایجاد آتش بس، تضمین تحویل کمک های انسان دوستانه و پزشکی به مردم یمن و بازگرداندن صلح و ثبات در این کشور از طریق گفت وگوی یمنی - یمنی و بدون پیش شرط هموار کند.