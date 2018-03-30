بخشی از جنگل های بهشهر طعمه حریق شد

علی باقری روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آتش سوزی غروب پنج شنبه اتفاق افتاد و تاکنون به بیش از چهار هکتار از عرصه جنگلی خسارت وارد شده است .

به گفته وی این حریق در منطقه جنگلی روستاهای شیلر، پجیم و پرکلا روی داد و با حضور به موقع نیروهای اعزامی منابع طبیعی آتش اطفاء شد اما همچنان نیروها در منطقه حاضر هستند تا از وقوع احتمالی آتش به دلیل خشکی برگ ها و باد موجود در منطقه جلوگیری کنند.

باقری افزود: آتش سوزی شب گذشته در مناطق جنگلی شرق مازندران در بهشهر، ۳.۵ هکتار از جنگل های روستاهای شیلر، سه هزار متر مربع از جنگل های پجیم و چهار هزارمتر مربع در جنگل های روستای پرکلا در کورچشمه را دچار حریق کرد.

این مسئول بیان داشت: با توجه به وزش باد گرم در شب گذشته و صعب العبور بودن برخی از این مناطق جنگلی طعمه حریق، مجددا" شاهد آتش سوزی بودیم که با وزش باد نسبتاً خنک در بامداد امروز تا ۵ بامداد، آتش در کل این مناطق جنگلی اطفاء شد.

رئیس اداره منابع طبیعی بهشهر، عامل انسانی را باعث وقوع این آتش سوزی دانست و افزود: گردشگران و مسافران بعد از برافروختن آتش از اطفای آن اطمینان حاصل کنند و از بروز این اتفاقات تلخ جلوگیری کنند.

باقری گفت: در اطفای این آتش سوزی، علاوه بر نیروهای منابع طبیعی اهالی روستاهای شیلر، پرکلا، پجیم و شیخ محله برای مهار آتش حضور داشتند و همکاری های لازم توسط فرماندار بهشهر انجام شد و خوشبختانه اکنون شاهد مهار کامل آتش در جنگل های بهشهر در شرق مازندران هستیم.

طی روزهای گدشته بخشی از جنگلهای غرب مازندران دچار آتش سوزی شد و یکدستگاه بالگرد نیز برای اطفاء حریق به کمک نیروهای منابع طبیعی اعزام شد اما همچنان آتش در منطقه کجور غرب مازندران ادامه دارد.