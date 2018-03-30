مذاکره با آمریکایی ها همواره بی نتیجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمدباقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: دشمنان طی ۴۰ سال گذشته توطئه های زیادی را علیه ملت ایران به انجام رساندند که همه آنها با درایت مردم نقش برآب شد.

وی افزود: ملت ایران دارای قانون اساسی هستند که در آن بر مردم سالاری تاکید شده است و ظرفیت های بالایی دارد. نظام در طول چند سال گذشته چشم گیر بوده و رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال خود به برخی از آنها اشاره کردند.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: در طول سال های پس از انقلاب رهبر معظم انقلاب چند اصل مهم را به همه دولت ها گوش زد کردند که یکی از آنها دشمنی آمریکایی ها با ملت ایران و بی نتیجه بودن مذاکره با این کشور است.

وی تصریح کرد: رهبرمعظم انقلاب همچنین بر آماده و به روز نگاه داشتن توان نظامی کشور برای مقابله با تهدید های دشمنان در مقاطع مختلف تاکید داشته اند.

فرزانه اصل دیگر مورد تاکید مقام معظم رهبری را توجه به موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد برشمرد و افزود: خوشبختانه ما در بسیاری از موضوعات از جمله امنیتی و هسته ای دستاوردهای خوبی داشته ایم اما در موضوعاتی مانند عدالت آنگونه که مدنظر بوده اقدام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: علت عقب بودن در موضوع ایجاد عدالت نبود مجموعه ای قاطع معتقد به مردم بوده است. باید با مجموعه هایی که فساد اقتصادی داشته اند با قاطعیت برخورد شده و در کنار آن به اقشار محروم و ضعیف جامعه توجه شود.

امام جمعه موقت مشهد تاکید کرد: یکی از مشکلات ما در سال های گذشته باندگرایی و قبیله گرایی حزبی بوده که از این مورد نیز باید پرهیز شود.

وی در پایان با اشاره به دشمنی های فراوان استکبار جهانی با ملت ایران ابراز کرد: جوانان کشور با قوت راه انقلاب را ادامه می دهند و دشمنان نیز به نقش های شوم خود نخواهند رسید.