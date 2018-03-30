هوای تهران خنک می شود/ کاهش ۶ درجه ای دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب (۲۸ و ۱۵( ، ۲۲) و ۱۱) و (۲۲ و ۱۲) پیش بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان امروز استان را نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی ا احتمال رخداد باد و گرد و خاک در جنوب استان پیش بینی کرده است.

همچنین در این گزارش، برای روز شنبه در استان تهران، کاهش ابر و در بعضی ساعات وزش باد شدید به ویژه جنوب و غرب استان همراه با وقوع باد و گرد و خاک پیش بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به روند کاهشی دمای هوا، آسمان استان در روز یکشنبه را نیز صاف تا قسمتی ابری پیش بینی کرده است.

براساس این گزارش، فیروز کوه با ۹ درجه و ورامین با ۳۳ درجه سانتی گراد به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته بودند.