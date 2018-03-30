هنیه: هیچ راهکاری بدون حق بازگشت قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که مردم فلسطین فقط بر پایبندی به حقوق خود پافشاری نمی کند بلکه با وحدت خود در میدان بر اصول اولیه خود به ویژه حق بازگشت تأکید می کند.

وی با صدور بیانیه ای به مناسبت تظاهرات مردم فلسطین در سالروز «روز زمین» اعلام کرد که اصول ملی فلسطین عنوان و مسیر وحدت مردم فلسطین خواهد بود.

رئیس دفتر سیاسی حماس تأکید کرد بعد از تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس و تحویل دادن قدس به اشغالگران، حمله به مسأله فلسطین به اوج خود رسیده است و همچنان سخن از توافق قرن هم به میان می آید و برخی تلاش می کنند که سریعا روابط خود را با اسرائیل بهبود بخشیده و محاصره نوار غزه تشدید شده و شهرک سازی افزایش پیدا می کند.

وی تأکید کرد که در این زمان و در این شرایط است که مردمی که امروز دست به تظاهرات زده اند فصل الخطاب خود را بیان کرده و می گویند که هیچ جایگزینی برای فلسطین وجود ندارد و هیچ راهکاری بدون حق بازگشت قابل قبول نیست.

هنیه گفت: ما به صورت آشکار و روشن و در سایه این تحرکات مردمی می گوییم که ما و مردممان اجازه نخواهیم داد که حق بازگشت تنها یک شعار باشد بلکه تمام تلاش خود را خواهیم کرد که این حق را با همه روش های ممکن عملی کنیم.

امروز تظاهراتی گسترده با حضور هزاران فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری شکل گرفته است که قرار است تا هفته ها ادامه پیدا کند. این تظاهرات که در چهل و دومین سالروز «روز زمین» و با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» برگزار شده است با خشونت نظامیان اشغالگر قدس مواجه شده و تا کنون ۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۵۰ تن دیگر زخمی شده اند.