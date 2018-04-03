کتاب «فلسفه‌ ادبیات» نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست هفتگی شهر کتاب در سال ۱۳۹۷ به نقد و بررسی کتاب «فلسفه‌ ادبیات» نوشته پیتر لامارک اختصاص دارد.در این نشست امیرعلی نجومیان، حسین شیخ رضایی و میثم محمدامینی سخنرانی می کنند.

در یادداشتی برای این نشست، دست‌اندرکارانش نوشته‌اند:«چرا بعضی از رمان‌ها و شعرها و نمایشنامه‌ها «اثر هنری» به شمار می‌آیند، اما بعضی نه؟ چه وقت یک متن مکتوب «ادبیات» می‌شود؟ و این چه معنا و اهمیتی به آن متن می‌دهد؟ چرا «ادبیات» برای ما مهم است؟ نقد ادبی، در شکل رایج خود، گاهی می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد، اما رویکرد فلسفی امکان بررسی دقیق‌تر و رسیدن به بینش‌های عمیق‌تر درباره‌ ماهیت بنیادی ادبیات را فراهم می‌آورد.»

کتاب «فلسفه‌ ادبیات» نوشته‌ پیتر لامارک با ترجمه‌ میثم محمد امینی به تازگی به فارسی منتشر شده که این کتاب بررسی و معرفی جامعی از فلسفه‌ ادبیات است.

این نشست روز دوشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.