بیش از ۱۵ میلیون خودرو در جاده های آذربایجان شرقی تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلوکی افزود: این تعداد تردد خودروها نسبت به طرح نوروزی سال گذشته در همین مدت ۲۹ درصد رشد کرده است.

وی اظهار کرد: در این مدت محورهای تبریز - ایلخچی، تبریز - جلفا، آزادراه تبریز - زنجان، تبریز - آذرشهر، تبریز - کلیبر، تبریز - بستان آباد و تبریز - سراب پرترددترین محورهای استان بودند.

رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی با بیان اینکه در روز طبیعت مشکل خاصی در محورهای ارتباطی استان روی نداد، یادآوری کرد: فقط بعد از ظهر ۱۳ فروردین در ورودی های تبریز از جمله صوفیان - تبریز، اهر - تبریز، آذرشهر - تبریز و بستان آباد - تبریز ترافیک نیمه سنگین وجود داشت.

بلوکی ادامه داد: در این مدت گروه های راهداری با آمادگی ۱۰۰ درصدی در محورهای استان به مسافران و رانندگان عبوری خدمات ارایه کردند.

وی گفت: گروه های راهداری مستقر در ۵۱ راهدارخانه و گشت های راهداری در طول محورها تا پایان طرح نوروزی ( ۱۵ فروردین) همچنان در آماده باش کامل برای خدمات رسانی به مسافران هستند.