  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی رخ داد؛

موضع گیری سعد حریری درباره جنبلاط و جعجع

موضع گیری سعد حریری درباره جنبلاط و جعجع

نخست وزیر لبنان همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور به موضع گیری درباره رئیس حزب اللقاء المشترک و حزب القوات لبنان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر لبنان درباره روابط خود با ولید جنبلاط رئیس حزب اللقاء المشترک لبنان گفت: روابط من با جنبلاط با فراز و نشیب همراه است اما علت آن من نیستم.

وی افزود: من به روابط راهبردی توجه خاصی دارم و روابط بخشی از سیاست است. ما با جنبلاط اختلافی نداریم و وی می داند که چقدر برای من مهم است. مشکلی از بابت دیدار میان ما وجود ندارد.

نخست وزیر لبنان در ادامه گفت: من همپیمانانم در جریان چهارده مارس را ترک نمی کنم و انشاءالله با سمیر جعجع رئیس حزب القوات دیدار خواهم کرد. روابط ما عالی است و روز گذشته من با وی رایزنی کردم.

شایان ذکر است که آمریکا و عربستان در آستانه انتخابات سعی دارند که جریان غربگرای ۱۴ مارس لبنان را متحد سازند و نزدیک کردن حریری به سمیر جعجع نیز در این راستا انجام می شود.

کد مطلب 4262340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه