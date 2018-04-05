۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۰

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای قزوین خبر داد:

ویژه برنامه سالگرد درگذشت آیت الله باریک بین در صدا و سیمای قزوین

قزوین- مدیر روابط عمومی صدا و سیمای قزوین گفت: در سالگرد درگذشت آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی از مرکز قزوین پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای قزوین، اکبری مدیر دفتر و روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین در این باره گفت: با پخش مستند تلویزیونی «فضل نیکان» تولید سیمای مرکز قزوین هم پخش تیزرهای مراسم سالگرد و ضبط این مراسم را در دستور کارخود قرار داده است.

اکبری افزود: صدای مرکز قزوین هم در برنامه های عصرگاهی و شبانه به زندگی آیت الله باریک بین پرداخته و رادیو قزوین در برنامه های «کلبه مهر»، «زندگی سلام» و «لحظه های آسمانی» به این موضوع می پردازد.

اکبری تصریح کرد: برنامه های مشاهیر، پخش قطعه هایی کوتاه از بیانات آیت الله باریک بین و پخش مستند رادیویی از زندگی ایشان از دیگر برنامه های صدای مرکز قزوین در سالگرد در گذشت امام جمعه سابق قزوین است.

وی یادآورشد: پوشش خبری و اطلاع رسانی مراسم در بخش های خبری سیما و صدا و همچنین فضای مجازی از دیگر برنامه های صداوسیمای مرکز قزوین در سالگرد درگذشت حضرت آیت الله باریک بین است.

