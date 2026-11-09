خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بارندگی‌های اخیر در قزوین اگرچه مشکلات گسترده‌ای در سطح شهر ایجاد نکرد، اما آب‌گرفتگی زیرگذر دانش در محدوده ناصرآباد، یکی از مسیرهای ارتباطی مهم شهرک‌های دانش و ناصرآباد و روستاهای زیارت، همت‌آباد و بندزویار با شهر قزوین را مسدود کرد و مشکلاتی را برای تردد ساکنان این مناطق به وجود آورد.

با بسته شدن این مسیر، شهروندان برای ورود به قزوین ناچارند از مسیر محمودآباد تردد کنند؛ موضوعی که نزدیک به ۱۰ کیلومتر به مسافت رفت‌وآمد آنان اضافه کرده و علاوه بر افزایش زمان سفر، مشکلاتی را برای رانندگان تاکسی و مسافران به همراه داشته است.

افزایش ۱۰ کیلومتری مسیر رفت‌وآمد مردم

محمدی، از ساکنان دانش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ناشی از مسدود شدن زیرگذر دانش اظهار کرد: این زیرگذر مسیر اصلی ارتباط شهرک‌های دانش و ناصرآباد و روستاهای زیارت، همت‌آباد و بندزویار با شهر قزوین است و مسدود شدن آن مشکلات زیادی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرده است.

وی افزود: با بسته شدن این مسیر، مردم برای ورود به قزوین ناچارند از مسیر محمودآباد تردد کنند و نزدیک به ۱۰ کیلومتر مسیر بیشتری را طی کنند؛ موضوعی که رفت‌وآمد روزانه خانواده‌ها، کارمندان، دانش‌آموزان و سایر شهروندان را با دشواری مواجه کرده است.

این شهروند قزوینی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکل زیرگذر خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان علاوه بر رفع آب‌گرفتگی و بازگشایی مسیر، برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در بارندگی‌های آینده نیز راهکار مناسبی پیش‌بینی کنند تا ارتباط این مناطق با شهر قزوین مختل نشود.

رانندگان تاکسی هم از انسداد زیرگذر متضرر شدند

زینانلو، راننده تاکسی ناصرآباد به قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر انسداد زیرگذر دانش بر فعالیت رانندگان و رفت‌وآمد مسافران اظهار کرد: این مسیر یکی از راه‌های اصلی ارتباطی چند شهرک و روستا با قزوین است و بسته شدن آن، جابه‌جایی مسافران را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: پیش از این مسافران می‌توانستند از مسیر زیرگذر به‌راحتی به شهر قزوین رفت‌وآمد کنند، اما اکنون به دلیل آب‌گرفتگی ناچاریم از مسیر محمودآباد تردد کنیم که حدود ۱۰ کیلومتر به مسیر رفت‌وآمد اضافه می‌کند.

این راننده تاکسی با بیان اینکه افزایش مسافت، زمان و هزینه جابه‌جایی مسافران را افزایش داده است، تصریح کرد: این مسئله به‌ویژه برای افرادی که هر روز برای کار، تحصیل و انجام امور شخصی به قزوین رفت‌وآمد می‌کنند، مشکل‌ساز شده است.

زینانلو با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای مشکل آب‌گرفتگی زیرگذر خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان علاوه بر بازگشایی مسیر، برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در بارندگی‌های آینده نیز چاره‌اندیشی کنند.

بازگشایی بندهای رودخانه توسط باغداران عامل آب‌گرفتگی بود

حامد فتوحی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و اعلام وضعیت ویژه، شهرداری قزوین از ماه‌های گذشته اقدامات فنی لازم برای لایروبی مسیرها، نهرها و رودخانه‌ها را در دستور کار قرار داده بود.

وی افزود: نیروهای سازمان مدیریت پسماند نیز از روز گذشته برای مدیریت رواناب‌ها و رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی در آماده‌باش بودند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با بیان اینکه در بارندگی شب گذشته بیش از ۴۰ میلی‌متر بارش در شهر قزوین ثبت شد، گفت: با وجود این میزان بارندگی، مشکل خاصی در سطح شهر ایجاد نشد و آب‌گرفتگی در دو نقطه گزارش شد.

فتوحی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد تعدادی از باغداران بدون هماهنگی، برخی بندهای رودخانه را برای هدایت آب به باغ‌های خود باز کرده بودند و پس از آن نیز برای بستن مجدد بندها اقدامی انجام نداده بودند.

وی بیان کرد: این اقدام موجب افزایش جریان آب و آب‌گرفتگی در دو زیرگذر شهر شد؛ به‌طوری‌که زیرگذر ابوترابی از حدود ساعت ۷:۳۰ تا ۸ صبح دچار آب‌گرفتگی شد و با استقرار سریع نیروها، تجهیزات و ادوات شهرداری، این مشکل تا ساعت ۱۱ برطرف شد.

سه دستگاه پمپاژ برای تخلیه آب زیرگذر دانش مستقر بود

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین درباره آب‌گرفتگی زیرگذر دانش در محدوده ناصرآباد نیز گفت: با توجه به شرایط فنی و عمرانی این محدوده، شهرداری از ماه‌ها قبل تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرده بود و سه دستگاه پمپاژ نیز در ایستگاه مربوطه مستقر بودند.

فتوحی افزود: تا حدود ساعت ۶ صبح روز گذشته مشکل خاصی در این زیرگذر وجود نداشت، اما بازگشایی برخی بندهای رودخانه توسط باغداران موجب طغیان آب و ورود آن به زیرگذر شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای صبح با دستور شهردار قزوین و همراهی مدیرکل مدیریت بحران استان، در محل حاضر شدیم و اقدامات لازم برای بستن بندها و رفع مشکل انجام گرفت و نیروهای شهرداری نیز عملیات تخلیه آب را دنبال کردند.

زیرگذر دانش تا ظهر دوشنبه بازگشایی می‌شود

داوود میراشه، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قزوین نیز با حضور در محل زیرگذر دانش و ناصرآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسیر به دلیل آب‌گرفتگی مسدود شده و نیروهای شهرداری در حال انجام عملیات برای رفع مشکل هستند.

وی افزود: بازگشایی و تخریب بندهای موجود در بالادست توسط برخی کشاورزان، در کنار طغیان رودخانه و افزایش جریان آب، موجب بروز این آب‌گرفتگی شده است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قزوین با اشاره به حضور نیروهای سازمان مدیریت پسماند، آتش‌نشانی و سازمان عمران در محل گفت: مجموعه نیروهای شهرداری برای رفع آب‌گرفتگی و بازگشایی مسیر در حال فعالیت هستند.

میراشه در پایان اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود زیرگذر دانش و ناصرآباد تا ظهر امروز دوشنبه بازگشایی و برای تردد شهروندان آماده شود.

با توجه به اهمیت زیرگذر دانش در ارتباط میان چند شهرک و روستای اطراف با شهر قزوین، ساکنان این مناطق علاوه بر انتظار برای بازگشایی هرچه سریع‌تر مسیر، خواستار پیش‌بینی راهکارهای پایدار برای جلوگیری از تکرار آب‌گرفتگی و اختلال در تردد در بارندگی‌های آینده هستند.