ثبت ۷ وقف جدید در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، حجت‌الاسلام سید حسن رضوی با اشاره به اینکه یکی از ویژه‌برنامه‌های طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان همدان ایستگاه «همه واقف باشیم» بود، اظهار داشت: با اجرای این برنامه تاثیرگذار طی ۱۰ روز اول فروردین شاهد ثبت ۷ وقف جدید در استان بودیم.

وی با اشاره به اینکه ۴ وقف جدید در شهرستان رزن ثبت شد، گفت: یکی از نیت‌های وقفی این شهرستان احداث نانوایی و هزینه آن صرف مسجد است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در شهرستان رزن وقف‌های با نیت احداث حسینیه، مسجد و آرامستان ثبت شده است، افزود:‌ در شهرستان تویسرکان نیز چهاردانگ یک باب مغازه تجاری را وراث شادروان فرهاد پهلوانی وقف کردند.

وی با اشاره به اینکه نیت این وقف روضه‌خوانی است و ارزش آن به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد، گفت:‌ دو وقف جدید نیز در شهرستان بهار به ثبت رسید.

رضوی با اشاره به وقف ۱۵۰ متر از زمین کشاورزی در این شهرستان، افزود: ساخت خانه عالم و استفاده مبلغین روحانی از آن نیت دومین وقف شهرستان بهار است.