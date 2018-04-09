۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۳۳

ملاقات علیرضا منصوریان و مهدی مهدوی کیا در آلمان

سرمربی سابق تیم استقلال که چند روزی است در آلمان به سر می برد، شب گذشته با همبازی سابقش در تیم ملی در شهر هامبورگ دیدار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم استقلال شب گذشته در شهر هامبورگ با مهدی مهدوی کیا ملی پوش سابق کشورمان دیدار داشت و این دو بازیکن پیشین تیم ملی ایران، ساعاتی را با هم گذراندند. 

در این دیدار مهدوی کیا و منصوریان ساعاتی را به گپ و گفت و یاد آوری خاطرات مشترک از تیم ملی در سال های ۹۶ تا ۹۸ گذراندند. همچنین منصوریان به دعوت مهدوی کیا در باشگاه هامبورگ حضور پیدا کرد و دقایقی را از این باشگاه دیدن کرد.

مهدی مهدوی کیا که سابقه سالها حضور در تیم هامبورگ آلمان را دارد، در حال حاضر در آکادمی این باشگاه به مربیگری در تیم های پایه مشغول است. 

