فرآیند اداری صادرات به قطر تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گزدرازی ظهر سه‌شنبه در نشست با بازرگانان و فعالان اقتصادی قطر در بوشهر اظهار داشت: توسعه صادرات به قطر به عنوان یکی از اولویت‌های تجار بوشهری محسوب می‌شود.

وی به شرایط مناسب استان بوشهر برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف به کشور قطر اشاره کرد و ادامه داد: باید به منظور توسعه صادرات به کشور قطر، فرآیند اداری این کار تسهیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: مدارک و فرم‌های زیادی در ارتباط با ورود شناورهای فلزی به قطر درخواست می‌شود که برای تسهیل در صادرات باید این فرآیندها کوتاه‌تر شوند.

وی خواستار فعال‌سازی بندر ام‌السعید قطر برای تخلیه کالاهای فله شد و ادامه داد: نیروی کارگری مورد نیاز برای تخلیه بار شناورهای تجاری نیز باید فراهم شود.

گزدرازی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در عرصه تجارت دریایی اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی استان بوشهر در زمینه صادرات ارائه تخفیف هزینه‌های بندری کشور قطر است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: با ایجاد شرایط مناسب استان بوشهر می‌توان فرصت خوبی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور قطر باشد.