۷۰ میلیون دلار کالا از بنادر استان بوشهر به کشور قطر صادر شد

سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر ارتباط تجاری خوبی را با کشور قطر دارد و در این راستا طی سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان مبادلات تجاری هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از دیرباز ارتباط تجاری خوبی با کشورهای همسایه داشته است ادامه داد: سفر رئیس جمهور به کشور قطر زمینه‌ساز توسعه و تقویت روابط تجاری استان بوشهر با این کشور خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به فاصله نزدیک بوشهر با قطر خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد صادرات کشورمان به قطر از طریق استان بوشهر انجام می‌شود.

وی میزان صادرات کالا به کشور قطر طی ۱۰ ماهه نخست امسال را ۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کانی‌های غیر فلزی از مهمترین صادرات استان بوشهر به کشور قطر بوده است.