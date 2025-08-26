خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر، با سواحل زیبا و منابع طبیعی غنی، به عنوان یکی از مناطق استراتژیک ایران در حوزه تجارت و صنعت شناخته میشود.
این استان به ویژه در زمینههای کشاورزی و شیلاتی دارای ظرفیتهای بالایی است که میتواند زمینهساز توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف باشد.
اعضای اتاق بازرگانی استان بوشهر سفری به کشور ویتنام داشتند و در این راستا تفاهمنامهای بین اتاق بازرگانی بوشهر و اتاق بازرگانی هوشیمین ویتنام به امضا میرسد که نویدبخش آغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی ۲ کشور است.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد بسترهای لازم برای همکاریهای تجاری، تبادل تجربیات، و ارتقای سطح تولیدات کشاورزی و شیلاتی میان دو طرف منعقد میشود.
حجم بالای تولیدات کشاورزی و شیلاتی استان بوشهر، این استان را به یکی از قطبهای مهم صادرات این محصولات تبدیل کرده است و با توجه به نیاز بازارهای جهانی به محصولات با کیفیت، همکاری با کشورهایی همچون ویتنام میتواند فرصتهای جدیدی را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کند.
تقویت همکاری اتاق بازرگانی بوشهر و هوشی مین ویتنام
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال اتاق بازرگانی هوشی مین ویتنام برای عقد تفاهم نامه همکاری مشترک با اتاق بازرگانی بوشهر خبر داد.
خورشید گزدرازی به معرفی ظرفیتهای استان بوشهر در حوزههای مختلف به ویژه آبزیان، خرما و صنایع پتروشیمی و کالاهای مبادله شده و همچنین کالاهایی که امکان تهاتر را دارند پرداخت و چالشهای پیش روی مبادلات تجاری دو کشور و همچنین پیشنهادات توسعه همکاریهای فی مابین را عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اینکه سالهای اخیر، روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و ویتنام رو به گسترش بوده است گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با توجه به ظرفیتهای استان میتواند، نقش فعالی در تقویت پیوندهای تجاری با شهر هوشی مین، که از بزرگترین مراکز اقتصادی ویتنام است، داشته باشد.
گزدرازی همچنین آمادگی جهت انعقاد تفاهم نامه فی مابین اتاق بازرگانی هوشی مین و استان بوشهر را مطرح و نسبت به همکاری با شرکتهای ویتنامی به خصوص در حوزه سرمایه گذاری در استان بوشهر، اعلام آمادگی کرد.
وی ادامه داد: در سفری از اتاق هوشی مین و فعالان اقتصادی آن اتاق جهت حضور در نمایشگاههای ظرفیت دار استان بوشهر دعوت شد.
استقبال ویتنامیها از توسعه ارتباط با بوشهر
ویتنام به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با رشد اقتصادی سریع، دارای بازار گستردهای برای محصولات کشاورزی و شیلاتی است. این کشور همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب خود در آسیا، میتواند به عنوان یک پل ارتباطی برای ورود محصولات ایرانی به سایر بازارهای آسیایی عمل کند.
رئیس اتاق بازرگانی هوشی مین ویتنام نیز در حاشیه سفر تیم تجاری بوشهر به این کشور، ایران و استان بوشهر را دارای ظرفیتهای فراوان برشمرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم ارتباطات فی مابین ادامه داشته باشد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت افزایش سهم صادراتی دو کشور سهم بسزایی داشته باشیم.
وی از پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ۲ اتاق استقبال و ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک هیئتی از فعالان اقتصادی ویتنام بتوانند در نمایشگاههای ظرفیت دار استان بوشهر حضور یابند.
با امضای این تفاهمنامه، انتظار میرود که روابط تجاری میان ایران و ویتنام به سرعت گسترش یابد و زمینههای جدیدی برای همکاریهای اقتصادی فراهم شود. این اقدام نه تنها به نفع فعالان اقتصادی در استان بوشهر خواهد بود، بلکه میتواند به توسعه پایدار اقتصاد ایران نیز کمک کند.
فعالان اقتصادی استان بوشهر امیدوارند که این همکاریها منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی به بازارهای جهانی شود.
