صعود مارسی با پیروزی پرگل مقابل لایپزیگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مارسی چهارشنبه شب دیدار برگشت مقابل لایپزیگ در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ اروپا را در ورزشگاه اختصاصی خود برگزار کرد که نتیجه آن ۵ بر ۲ به سود مارسی رقم خورد.

استفان ایلسانکر (۶ - گل به خودی)، بونا سر (۹)، فلورین توون (۳۸)، دمیتری پایت (۶۰) و هیروکی ساکای (۹۵) زننده گل های تیم مارسی بودند. در تیم لایپزیگ نیز آرمندو بروما (۲) و آرمندو بروما (۵۵) گلزنی کردند.

بازی رفت دو تیم یک بر صفر به سود لایپزیگ خاتمه یافته بود. در مجموع دو بازی رفت و برگشت این تیم مارسی بود که ۶ بر ۳ برنده شد.