به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه سهشنبه با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از پروژههای آموزشی در استان اظهار کرد: باید از ظرفیت طرح عدالت آموزشی ریاستجمهوری برای تکمیل و افتتاح مدارس نیمهتمام استفاده حداکثری شود.
وی افزود: با توجه به فرصت باقیمانده، تلاش میکنیم مدارسی که مراحل تکمیل آنها در حال انجام است، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند تا دانشآموزان بتوانند از فضاهای آموزشی مناسب بهرهمند شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین بر توجه به نقش خانوادهها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعیه دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مقرر شده است برای کارکنان دستگاههای اجرایی دولت نیز با محوریت نقش والدین در کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، دورهها و کلاسهای آموزشی برگزار شود.
حمیدی خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی والدین و تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فراهم کردن زمینه رشد سالم دانشآموزان داشته باشد.
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