اقتدار کامل ارتش در دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی  

ناخدایکم جلیل مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ۲۹ فروردین ماه مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی در دنیاست که خود را پایبند بر آرمانهای اسلام ناب محمدی می داند که این مسئله برای دشمنان اسلام به هیچ وجه خوشایند نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و وجود نیروهای مسلح قدرتمند در سطح جهانی از اقتدار کامل بهره منداست.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی روز به روز بر قدرت نظامی خود می افزاید، اظهار کرد: ارتش در دفاع از مرزهای ایران اسلامی به خوبی انجام وظیفه می کند.

فرمانده پایگاه دریایی شهدای تکاور آبادان و خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی تصریح کرد: وی علاوه بر تخصص و تجربه، دارای مغزی متفکر بود که عشق به ولایت، ساده زیستی، خلوص نیت و مدیریت جهادی را سرلوحه کار خود قرار داده بود.

ناخدایکم مقدم گفت: خلوص نیت و اعمال صیاد شیرازی توفیق شهادت را نصیب وی کرد و دیدیم که میلیون ها نفر او را آئین تشییع پیکر وی حضور یافتند و حتی رهبر معظم انقلاب بر تابوت این شهید والا مقام بوسه زد.

وی در پایان از برگزاری برنامه ها و آئین های مختلف ویژه هفته ارتش به خصوص رژه اقتدار نیروهای مسلح استان خوزستان در اهواز خبر داد.

