به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز (دوشنبه) در آیین رونمایی از کتاب خاطراتش با عنوان «گذری در تاریخ» اظهار داشت: کتاب های خاطرات متعددی از بزرگان داخلی و خارجی خواندم. یک زمانی شما کتاب علمی می نویسید، دیگر خودخواهی و مداهنه وجود نخواهد داشت و آنچه را که هست، باید منعکس کنید اما در کتاب هایی که نظر فرد بسیار مهم است، مساله مشکل می شود.

وی با اشاره به بیان تجربیات شخصی در کتاب خاطراتش گفت: در فرهنگ شرقی بیان نواقص شخصی، امر مطلوبی تصور نمی شود اما فرنگی ها و غربی ها روی نواقص خود تاکید دارند. در این کتاب هم توصیه هایی بود؛ مثلا من در سال اول ابتدایی مردود شدم، برخی می گفتند که این مطلب را نیاورید، من هم گفتم خب مردود شده ام چون آن مدرسه را دوست نداشتم!

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: یک سری امور را نمی شود، حتی تا آخر عمر بیان کرد و در سینه می ماند. در هیچ کجای دنیا اسرار مگو را نمی نویسند.

وی درباره محتوای کتاب خاطراتش گفت: انسان ذاتا خودخواه است و حب جایگاه دارد. با این وجود، اگر بخواهید کتابی بنویسید تصنعی می شود. بی طرفی و بیان عین واقعیت مشکل است.

صالحی ادامه داد: اگر تاریخ، صرف نوشتن گاهشمار باشد، انسان ها خیلی از آن درس نمی آموزند اما اگر تاریخ، تبدیل به روایت و داستان شود، آن زمان ماندگاری تاریخ در ذهن آحاد جامعه بیشتر می شود. سعی کرده ایم این کتاب را به شکل داستان و روایت به رشته تحریر درآوریم.

وی درباره وزارت خارجه گفت: وقتی وارد وزارت خارجه شدم، اتفاقات زیادی از جمله بیداری اسلامی، اشغال سفارت انگلیس و گروگانگیری تعدادی از ایرانیان در سوریه را داشتیم. دوستان ما در وزارت خارجه بسیار با تجربه، کارشناس و فهیم هستند که اگر راهگشایی های آن ها نبود، در سه سال حضورم در این وزارتخانه با بحران مواجه می شدیم.

صالحی افزود: همان وقت، همزمان با تشدید تحریم ها، نامه ای در وزارت امور خارجه با محوریت تحریم ها و ارائه راه حل برای ارسال خدمت مقام معظم رهبری تنظیم شد و رهبری هم تقریر زیبایی روی این نامه نوشتند.

وزیر سابق خارجه کشورمان گفت: اگر این نامه روزی چاپ شود، نشان می دهد که وزارت خارجه تیزبین بوده و به درستی تحولات را تحلیل کرده بود؛ همین هم باعث شد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم.