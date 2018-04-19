برداشتهای اشتباه آب مشکلات فراوانی را به خوزستان تحمیل کرده است

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز شاهد مجموعه ای از سدهایی هستیم که می توانند نه تنها مشکل آب شرب بلکه مشکل کشاورزی را نیز در آینده حل کنند. مجموعه ای از سدهایی که بیش از ۵۰ سال مطالعات آن انجام شده و اکنون به دست نیروهای خوب ایران زمین با دانش کافی در حال اجراست.

وی افزود: خوشحالیم که بتوانیم حیات ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرهای آبادان و خرمشهر را که در اثر جنگ، ورود آب شور دریا و برداشتهای بی رویه و غیر مطالعاتی مناسب از بالادست کارون به سمت آنجاهایی که نیاز به آب کشاورزی نداشته اند و نیازی به آن نبود تا جایی که کشاورزی آن آباد بود را نابود کنیم و به بهانه آب شرب جاهای دیگر را شالیزار کنیم و یا به مصارف صنعتی و فولادی برسانیم را دوباره به آنها برگردانیم.

وی اظهار کرد: به هر حال حرکت خوبی در منطقه آغاز شده و امید می رود بتوانیم به این وسیله عقب ماندگیهایی را که به اشتباه و متاسفانه در زمینه برداشت آب ایجاد شده را جبران کنیم.

کعبی تصریح کرد: ما برای برداشت آب شرب مشکلی نداریم اما وقتی در جلگه حاصل خیز خوزستان که می تواند قسمت عمده تولیدات کشاورزی متنوع ما را در زمینه گندم، خرما، صیفی جات و سایر موارد را عمل آوری کنیم ما نیاز به آب کشاورزی داریم اولویت نخست بایستی به این مناطق داده شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است با اجرای سد سلولی ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را احیا کنیم اگر به طور متوسط هر هکتار برای پنج نفر شغل ایجاد کند این بدان معناست که بالغ بر۱۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود آن هم در صورتی که مدیریت آب به درستی انجام شود.

کعبی افزود: در زمان حاضر مشکل کشور با داشتن نیروهای جوان، کارشناس، کاردان و باانگیزه مشکل اشتغال است.

وی اظهار کرد: بحث اتکاء به کالای ایرانی در این جهت است که ما بتوانیم مشکل اقتصادی کشور را به جای اینکه با خام فروشی بیشتر و ارزهای نفتی حل کنیم به سمتی برویم که بتوانیم کالاهای مورد نیازمان را در ایران تولید کنیم و با این کار ایجاد اشتغال کنیم که احیای نخیلات به عنوان یک ظرفیت بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر ظرفیت بسیار بالایی دارند و هرقدر برای این مناطق کار انجام دهیم کم است، مردم به طور واقعی نگاهشان به دولت و نظام مثبت است و از آنان می خواهند که در جهت رفع مشکلاتشان به آنها کمک کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم درطول جنگ و دوران بازسازی تمامی مشکلات را تحمل کردند. همین الان هم که شاهد جنگهای مختلف در منطقه هستید می بینید که این جوانان خوزستان هستند که در برابر اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی و در سوریه و عراق و سایر جاها اقداماتی انجام می شود مقاومت می کنند.

کعبی افزود: خوزستان دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده است و در آینده نیز این گونه خواهد بود و مشکلات اقتصادی فراوان که بر گرده آنان هست به هیچ وجه آنان را از نظام دلسرد نمی کند.

وی خطاب به وزیر نیرو اظهار کرد: سفرها به خوزستان و به ویژه آبادان بیشتر شود، اگر چه برنامه فشرده ای را وزیر در سفر به خوزستان دارد اما بایستی به آبادان به صورت ویژه نگاه شود.



وی تصریح کرد: اجرای سد بر روی بهمنشیر به تنهایی جوابگو نیست. رودخانه اروند عرضش بیشتر از ۵۰۰ متر و در برخی نقاط به هزار متر نیز می رسد و این در حالی است که عرض رودخانه بهمنشیر ۱۲۰ متر است و لذا آب شوری که وارد اروند رود می شود با توجه به فاصله ۴۵ کیلومتری میان این دو رودخانه سبب می شود که ورود آب شور دریا به اروند رود در آینده نه چندان دور مشکلات اساسی را برای اراضی آبادان ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضروری است تا در انتهای اروند رود در اروند کنار و مقابل فاو عراق و با توجه به هماهنگی هایی که از قبل و در دولت تدبیر و امید از طریق معاون اول رئیس جمهور، وزاری امور خارجه، دفاع، اطلاعات و سازمان منطقه آزاد اروند انجام و دنبال شد، یک سد نیز برای جلوگیری از ورود آب خلیج فارس به اروند رود احداث شود.

کعبی افزود: بحث ساحل سازی حاشیه رودخانه بهمنشیر و لایروبی آن نیز باید به طور جدی توسط سازمان آب و برق خوزستان دنبال و به انجام برسد، در زمان حاضر با جزر و مدی که در بهمنشیر انجام می شود رسوبات کمتری را در این رود شاهدیم اما با ایجاد سد، آنجا به یک حوضچه تبدیل می شود و نیاز است تا لایروبی انجام شود زیرا نمی خواهیم رودخانه ما به نهر تبدیل شود.

