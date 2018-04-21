«خاطرات نارنجی» در آمریکا نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «خاطرات نارنجی» به کارگردانی وحید فرجی و از تولیدات مرکز فرهنگی میثاق، در ادامه حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم «حقوق بشر» که در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت در نیوجرسی آمریکا برگزار می شود، حضور دارد و در بخش رقابتی اکران می شود.

این مستند پیش از این در جشنواره «کازان» روسیه نیز اکران شده بود.

«خاطرات نارنجی» که در کشور ویتنام تولید شده به اثرات ماده نارنجی روی خانواده های سربازهای آمریکایی و مردم ویتنام که توسط ارتش آمریکا در زمان جنگ ویتنام استفاده شده بود، می پردازد.

علیرضا شاهرخی عرضه بین المللی «خاطرات نارنجی» را بر عهده دارد.