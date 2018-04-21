۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

«اوسیا» به جشنواره مستند اتیوپی راه یافت

مستند «اوسیا» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی علیرضا دهقان به بخش مسابقه جشنواره مستند «آدیس» اتیوپی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «آدیس» طی روزهای ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت ‌ماه ۹۷ در شهر آدیس‌آبابا پایتخت کشور آفریقایی اتیوپی برگزار می‌شود و فیلم مستند «اوسیا» ساخته علیرضا دهقان در این جشنواره روی پرده خواهد رفت.

این جشنواره غیر رقابتی همه ‌ساله فیلم‌های مستند مهم دنیا را با هدف معرفی فیلمسازان مستعد دنیا به نمایش می‌گذارد.

امسال حدود ۵۰ فیلم مستند در جشنواره «آدیس» روی پرده می‌روند.

مستند «اوسیا» درباره‌ قنات «زارچ» طولانی‌ترین قنات خاورمیانه است که سال گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یونسکو به ثبت رسید. این فیلم از مرگ قنات حرف می‌زند که این موضوع به بی‌توجهی مسئولان صنایع و سبک زندگی نادرست برمی‌گردد.

«اوسیا» تاکنون ۲۰ جایزه داخلی و ۴ جایزه بین‌المللی از جشنواره «ترنتون» آمریکا، جشنواره فیلم‌های معماری و شهرسازی «استانبول» ترکیه، جشنواره فیلم‌های علمی استرالیا و جشنواره محیط زیست «کلکته» هند کسب کرده است.

