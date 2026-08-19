زنگ خطر «امنیت دارویی» به صدا در آمده است

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داروسازان و فعالان زنجیره تأمین دارو سالها است در صف اول خدمت به مردم ایستادهاند، اما امروز، در صف آخرِ دریافت مطالبات و تأمین معیشت خود قرار گرفتهاند.
زنگ خطر تاخیر در پرداخت مطالبات
وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمهها و بلاتکلیفی در اجرای طرح دارویار، زنگ هشدار را برای دولت و همه دستگاههای مسئول به صدا در آورده است.
سهرابی با عنوان این مطلب که تأمین دارو یک زنجیره به هم پیوسته است، ادامه داد: از تولیدکننده مواد اولیه و کارخانه داروسازی تا شرکتهای پخش و داروخانهای که ویترین نظام سلامت در برابر مردم است، در زنجیره تأمین دارو قرار دارند.
وی تاکید کرد: اختلال در نقدینگی هر یک از این حلقهها، دیر یا زود خود را در حلقههای دیگر نشان میدهد. امروز فشار ناشی از انباشت مطالبات بیمهای، مشکلات نقدینگی و ارزی و تأخیر در پرداخت منابع طرح دارویار، این زنجیره را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است.
تبعات نبود نقدینگی
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که پیامد این وضعیت تنها یک مسئله اقتصادی نیست، توضیح داد: وقتی نقدینگی از چرخه تولید و توزیع دارو خارج میشود، توان شرکتها برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای تولید، تأمین کالا و پرداخت حقوق کارکنان کاهش مییابد. نتیجه میتواند تعدیل نیرو، توقف خطوط تولید، کاهش توان شرکتهای پخش و در نهایت آسیب به فعالیت داروخانهها باشد؛ اتفاقی که دهها هزار شاغل در زنجیره تأمین دارو را با نگرانی و اضطراب نسبت به آینده شغلی خود مواجه کرده است.
سهرابی گفت: در شرایط حساس کنونی، بهویژه با توجه به فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای ارزی، تأمین نقدینگی دیگر یک مطالبه صنفی صرف نیست، بلکه پاشنه آشیل امنیت دارویی کشور است.
شبکه گسترده دارو
وی افزود: صنعت دارویی ایران شبکهای گسترده و راهبردی است؛ صدها شرکت تولیدکننده دارو، دهها شرکت تولید مواد اولیه و بستهبندی، حدود ۱۸ هزار داروخانه، دانشکدهها و اعضای هیئت علمی داروسازی و هزاران دانشجو و متخصص، مجموعهای را شکل دادهاند که استمرار فعالیت آن برای سلامت جامعه حیاتی است.
اختلال در زنجیره تأمین دارو
سهرابی گفت: نباید فراموش کرد که تعطیلی یک کارخانه یا توقف یک خط تولید، صرفاً تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست. کاهش توان یک شرکت پخش یا تعطیلی یک داروخانه نیز فقط یک مسئله صنفی نیست. هر اختلال در این زنجیره میتواند به حلقه بعدی سرایت کند و در صورت تداوم، امنیت و دسترسی مردم به دارو را با چالش مواجه سازد.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: این مسئله درباره همه داروها اهمیت دارد، اما در مورد داروهای بیماران مزمن، خاص، صعبالعلاج و داروهای مورد نیاز در شرایط اورژانسی، اهمیت آن دوچندان است؛ چرا که کمبود یا تأخیر در دسترسی به برخی از این داروها میتواند مستقیماً سلامت و حتی جان بیماران را تهدید کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش مهمی از تبعات این وضعیت متوجه پرسنل داروخانهها و مردم، به ویژه اقشار متوسط و کمبرخوردار جامعه خواهد شد. افزایش فشار اقتصادی بر داروخانهها در نهایت میتواند به کاهش دسترسی، افزایش نگرانی بیماران و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
اهمیت مقوله امنیت دارویی
سهرابی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی دولت، سازمانهای بیمهگر، سازمان غذا و دارو، شرکتهای دارویی، شرکتهای پخش و جامعه داروسازی نیاز داریم. پرداخت به موقع مطالبات بیمهها و تأمین پایدار منابع طرح دارویار باید با نگاه به «امنیت دارویی» انجام شود، نه صرفاً بهعنوان یک تعهد مالی.
وی افزود: داروسازان و فعالان این حوزه در روزهای سخت، در کنار مردم ایستادهاند و خدمترسانی را متوقف نکردهاند. اکنون نوبت سیاستگذاران و تصمیمگیران است که در کنار آنان بایستند.
به گفته سهرابی، حفظ زنجیره تأمین دارو، حفظ اشتغال و معیشت هزاران خانواده و مهمتر از همه، حفاظت از سلامت مردم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: داروسازان همچنان در صف اول خدمتاند؛ شایسته نیست در صف آخرِ دریافت مطالبات و تأمین معیشت بایستند.
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