سرمربی فولاد هرمزگان: هدف ما معرفی جوانان و ارتقای جایگاه تیم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال اظهار کرد: حدود شش هفته است که تمرینات پیش‌فصل تیم را آغاز کرده‌ایم و با توجه به بودجه و امکانات موجود، تلاش کردیم بهترین نفرات را جذب کنیم.

وی با اشاره به تغییرات ترکیب تیم افزود: شش بازیکن از تیم جدا شدند و در مقابل سه بازیکن جدید به جمع ما اضافه شدند. سیاست باشگاه فولاد هرمزگان بیشتر بر سرمایه‌گذاری روی آکادمی و استفاده از بازیکنان جوان است و به همین دلیل نفرات مستعدی را به تیم بزرگسالان اضافه کرده‌ایم.

برگزاری اردوها برای افزایش هماهنگی تیم

سرمربی فولاد هرمزگان ادامه داد: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و اردوی آماده‌سازی خود را در بندرعباس برگزار کردیم. همچنین در قالب یک اردوی یک‌هفته‌ای در مشهد مقدس، در تورنمنت چهارجانبه شرکت کردیم و سه دیدار تدارکاتی انجام دادیم که به هماهنگی بیشتر تیم کمک کرد.

امیری با بیان اینکه کار با بازیکنان جوان نیازمند زمان و صبر است، تصریح کرد: تیم ما نسبت به فصل گذشته جوان‌تر شده و طبیعی است که رسیدن به اهداف فنی نیازمند فرصت بیشتری باشد، اما امیدواریم بتوانیم فوتسال جذابی ارائه دهیم و بازیکنان خوبی را به جامعه فوتسال معرفی کنیم.

تلاش برای کسب جایگاهی بهتر از فصل گذشته

وی درباره اهداف تیم در فصل جدید گفت: اکنون تعیین یک رتبه مشخص کار اصولی نیست، اما تلاش ما این است که نسبت به فصل قبل جایگاه بهتری کسب کنیم. از نظر بودجه در میان تیم‌های پرهزینه لیگ قرار نداریم، اما با اتکا به تجربه کادر فنی، کیفیت بازیکنان و برنامه‌ریزی باشگاه، امیدواریم در پایان فصل رتبه مطلوبی به دست آوریم.

سرمربی فولاد هرمزگان افزود: باشگاه از نظر فنی برنامه و هدف‌گذاری مشخصی دارد و امیدواریم بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و دل هواداران را شاد کنیم؛ مردمی که شایسته شادی و موفقیت هستند.

شهرآورد بندرعباس، جشن فوتسال هرمزگان است

امیری در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیدار شهرآورد فوتسال هرمزگان گفت: دربی از نگاه هواداران جذابیت‌های خاص خود را دارد و کری‌های فوتبالی نیز وجود خواهد داشت، اما ما لیگ را یک ماراتن ۲۶ هفته‌ای می‌بینیم و هر مسابقه سه امتیاز دارد.

وی افزود: حضور دو تیم قدرتمند صنعتی در فوتسال استان اتفاق ارزشمندی است و بیش از ۳۰ نیروی بومی در کادر فنی و ترکیب این دو تیم فعالیت دارند. از نگاه من، شهرآورد یک جشن فوتسالی است و هواداران باید با حفظ احترام متقابل، از تماشای این مسابقه لذت ببرند.

سالن اروند می‌تواند به قلعه فولاد تبدیل شود

سرمربی فولاد هرمزگان با قدردانی از مجموعه ورزشی اروند گفت: این سالن از امکانات مناسب و شرایط مطلوبی برخوردار است و مدیریت باشگاه تصمیم گرفته دیدارهای خانگی در این مجموعه برگزار شود.

امیری اظهار امیدواری کرد: امیدواریم به شرایط این سالن عادت کنیم و آن را به مکانی دشوار برای تیم‌های میهمان تبدیل کنیم تا بتوانیم با حمایت هواداران نتایج خوبی کسب کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: تمام توان خود را برای اعتلای نام باشگاه، خوشحالی هواداران و حفظ اعتبار فوتسال هرمزگان به کار خواهیم گرفت و امیدواریم لطف خدا شامل حال تیم شود.