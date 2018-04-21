«نیمار» و پروسه سخت پیوستن به رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که آینده نیمار در تیم فوتبال پاریسن ژرمن هنوز هم نامشخص است، برایش کار آسانی نیست که آرزوهایی در تضاد با آرزوهای باشگاه داشته باشد، مثلا اگر دارد به جدایی از این تیم و پیوستن به رئال مادرید فکر میکند باید قبل از هرچیز به این فکر کند که کار بسیار سختی پیش رو دارد.
گفته میشد نیمار تصمیم گرفته بارسلونا را ترک کند تا از زیر سایه ستارههای بزرگ این تیم خارج شود و بتواند به تنهایی گزینه دریافت توپ طلا باشد. اما با درخششی که کریستیانو رونالدو در بازیهای اخیر داشته یک بار دیگر نشان داده که هنوز تمام نشده و میتواند چند سال دیگر هم ستاره اصلی تیم باشد.
پس حتی اگر تیم فرانسوی هم با فروش نیمار موافقت کند که بعید است، احتمالا او باید در رئال زیر سایه بازیکن دیگری باشد و آن هم رونالدو است.
نیمار در حال حاضر سالی ۳۷ میلیون یورو در پی اس جی درآمد دارد، اگر قرار باشد او به رئال مادرید برود رونالدو حتما باید دستمزدی بیشتر از او بگیرد و سران رئال هم این را میدانند. این هم خود میتواند دلیلی دیگری برای سختی کار نیمار برای ترک تیم فرانسوی و پیوستنش به رئال باشد.
