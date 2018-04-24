جشن عکاسان سینمای ایران بعد از ماه رمضان برگزار می شود

حافظ احمدی رییس انجمن عکاسان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به زودی جلسات مربوط به چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران برگزار می شود، گفت: در تلاش هستیم تا به زودی تدارکات برگزاری چهارمین جشن عکاسان سینمای ایران را آماده کنیم، البته تا آنجا که می دانم بی شک این جشن بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی همچنین اعلام کرد احتمال تغییر در این دوره از جشن وجود دارد.

وی درباره فعالیت های صنفی خود توضیح داد: خوشبختانه در حوزه صنفی اتفاقات خوبی به خصوص در بحث امنیت شغلی در حال شکل گیری است.

رییس انجمن عکاسان سینمای ایران بیان کرد: متاسفانه زمانی که بحث امنیت شغلی می شود، برخی از افراد فکر می کنند که صنوف می خواهند در را به روی عضوگیری های جدید ببندند. این مساله اصلا صحت ندارد، اگر برنامه امنیت شغلی به درستی صورت گیرد و افراد از مجرای قانونی وارد صنوف شوند، هیچ کس بیرون از صنف نمی ماند.

احمدی در پایان گفت: در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر شرایط عضوگیری و آیین نامه جدید خود را تبیین کنیم تا عکاسان بدانند چگونه می توانند عضو این انجمن صنفی شوند.

عکس از امیرحسین غضنفری