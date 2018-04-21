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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

نسخه خطی گلستان سعدی در موزه ملی ایران معرفی می شود

نسخه خطی گلستان سعدی در موزه ملی ایران معرفی می شود

موزه ملی ایران در روز  بزرگداشت سعدی شاعر بزرگ پارسی‌گوی نسخه ارزشمندی از گلستان را که در موزه دوران اسلامی به نمایش درآمده به مخاطبان و همراهان موزه ملی ایران معرفی می‌کند.

به‌گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نسخه خطی گلستان سعدی به خط نستعلیق بر کاغذ نوشته شده و دارای ۲۶۰ صفحه سیزده سطری است که دارای جدول و کمند و تذهیب زرافشان هستند. سرلوح مذهب مرصع بوده و بین سطور دیباچه و صفحات نخست کتاب طلااندازی شده است.

سرفصل‌ها و برخی عبارات به قلم شنگرف نوشته شده و جلد این نسخه خطی تیماج قرمز مایل به قهوه‌ای و با نگاره‌های ترنج و سر ترنج  تزیین شده است.

 در صفحات پایانی این نسخه خطی تاریخ ۱۲۳۷ هجری قمری قید شده و بدون رقم است.

این کتاب ارزشمند به شماره ۳۷۱۴ در تالار قاجار موزه دوران اسلامی موزه ملی ایران در معرض دید مخاطبان و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر ایران قرار دارد.

کد مطلب 4276930

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