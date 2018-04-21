نسخه خطی گلستان سعدی در موزه ملی ایران معرفی می شود

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، نسخه خطی گلستان سعدی به خط نستعلیق بر کاغذ نوشته شده و دارای ۲۶۰ صفحه سیزده سطری است که دارای جدول و کمند و تذهیب زرافشان هستند. سرلوح مذهب مرصع بوده و بین سطور دیباچه و صفحات نخست کتاب طلااندازی شده است.
سرفصلها و برخی عبارات به قلم شنگرف نوشته شده و جلد این نسخه خطی تیماج قرمز مایل به قهوهای و با نگارههای ترنج و سر ترنج تزیین شده است.
در صفحات پایانی این نسخه خطی تاریخ ۱۲۳۷ هجری قمری قید شده و بدون رقم است.
این کتاب ارزشمند به شماره ۳۷۱۴ در تالار قاجار موزه دوران اسلامی موزه ملی ایران در معرض دید مخاطبان و علاقهمندان فرهنگ و هنر ایران قرار دارد.
نظر شما