عملیات راهداری محوری در قزوین آغاز شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح راهداری محوری جهت ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان با هدف افزایش ایمنی راهها برای استفاده کنندگان جاد های استان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تمام توان و ظرفیت های لازم در جهت انجام هر چه بهتر وظایف خود در خصوص عملیات طرح راهداری محوری را برای ارایه خدمات شایسته به کلیه هموطنانی که از محورهای استان استفاده می کنند بکار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان با اشاره به پیش رو بودن روز ملی ایمنی حمل و نقل «روز بدون حادثه رانندگی» و آغاز طرح راهداری محوری عنوان کرد: با توجه به پیش رو بودن روز ملی ایمنی حمل و نقل و همزمانی آن با آغاز اجرای طرح راهداری محوری سعی شده است که تمام اقدامات لازم در خصوص افزایش ایمنی حمل و نقل در سطح جاده ها صورت گیرد که این امر منجر به تسهیل در تردد خودرو ها، ارتقا ایمنی جاده ها و کاهش سوانح رانندگی در سطح محورهای مواصلاتی استان می شود.

پیرنون در خصوص راهداری محوری گفت: عملیات راهدارای محوری شامل لکه گیری، چاله پرکنی و پخش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان، اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی، تنظیم قنوها، نصب نیوجرسی، مونتاژ و نصب تابلو علائم، آشکار سازی دماغه ها و نقاط پرتصادف، شستشوی علائم، تعمیرات گاردریل های تصادفی است.

پیرنون در ادامه بیان کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در عملیات راهداری محوری می توان به اجرای خط کشی طولی و عرضی، انسداد راههای دسترسی به آزاد راهها، جمع آوری پایه چراغ های روشنایی شکسته، اخطار و جمع آوری دست فروشان حاشیه راه با حکم قضایی، ریزش برداری و تسطیح و تیغه زنی محورهای اصلی و روستایی، پاکسازی صحنه تصادفات، تخلیه آب زیر گذر پل ها در هنگام بارش ها جاده ها اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: ۷ اردیبهشت به نام روز ملی ایمنی حمل و نقل نامگذاری و به عنوان روز بدون حادثه رانندگی نامگذاری شده است.

پیرنون در پایان اظهار امیدواری کرد: هموطنان عزیز با رعایت نکات ایمنی و مقررات رانندگی در روز ایمنی حمل و نقل سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.