مرحوم خزائی جامع فضایل اخلاقی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی فوت مرحوم «حسین خزائی» عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات،‌ آیت‌الله علی اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پیامی این ارتحال مظلومانه را به خانواده ایشان تسلیت گفت.

متن کامل پیام ایشان بدین شرح است:

خانواده‌ی سوگوار استاد محترم آقای دکتر حسین خزائی (رحمه‌الله علیه)

سلامٌ علیکم

خبر ارتحال مظلومانه و جانگداز دانشور مخلص، متخلق و متعهد، عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه، مرحوم دکتر حسین خزائی(ره) مایه‌ تألم و تأسف عمیق گردید.

دکتر خزائی جامع فضایل اخلاقی برجسته‌ای همچون وقار توام با فروتنی، جدیت توام با صبوری، صمیمیت توام با ادب، سختکوشی توام با وظیفه شناسی بود. آثار علمی ارزشمندی از آن دانشور گرانمایه به یادگار مانده است؛ آثار بازمانده و خدمات خالصانه­‌ او باقیات صالحاتی است که همچون صدقه‌ جاریه، نافع «یوم لاینفع وال و لا بنون» خواهدبود.

اینجانب این ضایعه‌ی مؤلمه را از سوی خود، مسؤولان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی به حضور خانواده‌ مکرم آن راحل رستگار تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت و برای وابستگان و دلبستگان، خصوصا همسر و فرزندان گرامی آن مرحوم صبر و اجر مسئلت دارم.