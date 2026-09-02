به گزارش خرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در نشست وبیناری «مدیریت تحولی در زیست‌بوم جدید سمپاد» که با حضور مدیران مدارس و رؤسا و کارشناسان ادارات استعدادهای درخشان سراسر کشور برگزار شد،با تأکید بر ضرورت حرکت مدارس استعدادهای درخشان به سمت مدیریت تحولی، اظهار کرد: مدیران مدارس باید با شناخت دقیق شرایط موجود، از ظرفیت تجربه‌های موفق، توانمندی معلمان و مشارکت دانش‌آموزان برای ایجاد تغییر، حل مسائل و ارتقای کیفیت مدرسه استفاده کنند.

وی افزود: مدرسه امروز با شرایط و اقتضائات متفاوتی نسبت به گذشته مواجه است و مدیریت مدرسه باید بتواند خود را با این تغییرات هماهنگ کند و برای مسائل جدید، راهکارهای متناسب و اثربخش ارائه دهد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به شرایط آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر، گفت: بخشی از دانش‌آموزان با حفره‌های یادگیری و برخی آسیب‌های آموزشی، روانی و اجتماعی مواجه هستند و مدارس باید برای شناسایی دقیق این مسائل و جبران آنها برنامه داشته باشند.

یاوری تأکید کرد: حمایت علمی، عاطفی و تربیتی از دانش‌آموزان در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و مدرسه باید محیطی امن، پویا، امیدبخش و فراهم‌کننده فرصت رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان باشد.

توانمندسازی نیروی انسانی؛ اولویت سمپاد در مسیر تحقق الگوی تربیتی سماد

وی با اشاره به رویکرد سازمان در عملیاتی‌سازی الگوی تربیتی سماد، اظهار کرد: تحقق این الگو و حرکت به سمت تربیت متوازن و توجه به ابعاد مختلف رشد دانش‌آموزان، بدون برخورداری مدارس از نیروی انسانی توانمند و برخوردار از شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: بر همین اساس، توانمندسازی نیروی انسانی در اولویت فعالیت‌های سازمان قرار گرفته است و برنامه‌های متنوعی از جمله دوره‌های توانمندسازی، تجربه‌گردانی، برنامه‌های همتا و سایر فعالیت‌های حرفه‌ای برای مدیران مدارس، معاونان و دبیران در حال برنامه‌ریزی و اجراست.

وی خاطرنشان کرد: وبینار «مدیریت تحولی در زیست‌بوم جدید سمپاد» نیز یکی از مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مسیر است که با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و تقویت نگاه تحولی در مدیریت مدارس برگزار می‌شود.

آمادگی مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶

یاوری با تأکید بر ضرورت آمادگی مدارس استعدادهای درخشان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ، گفت: مدیران باید از فرصت باقی‌مانده برای شناسایی کاستی‌های آموزشی و تربیتی، تقویت آمادگی معلمان، بررسی وضعیت دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی برای شرایط احتمالی سال تحصیلی جدید استفاده کنند.

وی با اشاره به احتمال تداوم استفاده از آموزش مجازی، تصریح کرد: آموزش مجازی نباید صرفاً انتقال آموزش حضوری به یک بستر جدید باشد؛ بلکه باید با بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه، تعاملی و ترکیبی، الگوهای جدید و مؤثر آموزشی طراحی و اجرا شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین بر ضرورت شبکه‌سازی میان مدارس و معلمان توانمند تأکید کرد و گفت: تجربه‌های موفق مدارس استعدادهای درخشان باید در اختیار سایر مدارس قرار گیرد و تبادل تجربه می‌تواند به شناسایی، توسعه و تکثیر الگوهای موفق آموزشی و تربیتی در شبکه سمپاد کمک کند.

یاوری افزود: مدیران و معلمان باید خود را عضوی از یک شبکه یادگیرنده بدانند و از ظرفیت همکاران و مدارس دیگر برای حل مسائل و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده کنند.

توجه به شاخص‌های چندگانه کیفیت مدرسه

در ادامه این نشست، بر ضرورت توجه مدیران مدارس به مجموعه‌ای از شاخص‌های آموزشی، تربیتی و اجتماعی تأکید شد؛ شاخص‌هایی همچون یادگیری و پیشرفت تحصیلی، انگیزه و عادت‌های یادگیری، احساس امنیت، کیفیت ارتباط دانش‌آموزان با یکدیگر و معلمان، خودتنظیمی، خلاقیت، ارتباط مدرسه و خانواده و آمادگی حرفه‌ای معلمان.

نشست وبیناری «مدیریت تحولی در زیست‌بوم جدید سمپاد» در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی مدیران مدارس استعدادهای درخشان و با هدف تقویت رویکرد تحولی در مدیریت مدارس، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی انسانی و آماده‌سازی مدارس برای زیست‌بوم جدید آموزشی و تربیتی برگزار شد.