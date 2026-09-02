ضرورت صیانت از فرآیند تشکیل مهدهای کودک‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، چهلوپنجمین وبینار مرکز حراست با استانها با حضور سیدمجتبی هاشمی، رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، رؤسا و مدیران حراست استانها و رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک استانها برگزار شد.
در این نشست، ضمن طرح دیدگاهها و مسائل از سوی تعدادی از رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک و مدیران حراست استانها، موضوعات و چالشهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و رئیس مرکز حراست و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به بیان دیدگاهها و پاسخ به مسائل مطرحشده پرداختند.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و بیش از ۳۶ هزار شهید دانشآموز، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم مسائل آموزش و پرورش را بهدرستی تحلیل و مدیریت کنیم، باید نیمنگاهی نیز به مسائل کشور و شرایط زمینهای آن داشته باشیم و لازم است برای مدیریت شرایط، ذهنیت، فهم و همدلی بیشتری در سطوح مختلف مدیریتی شکل بگیرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت آمادگی بیشتر دستگاه تعلیم و تربیت برای مواجهه با سناریوهای مختلف و حفظ تابآوری در شرایط ویژه تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش میکند تهدیدات خود را به صورت ترکیبی و در حوزههای مختلف ادامه دهد و در این میان، جنگ شناختی نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به اهمیت این نشست، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را یکی از بخشهای حساس نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: این حوزه از نظر تعداد مخاطبان و همچنین از جهت اهمیت سن کودکی، ظرفیت و حساسیت بالایی دارد و باید برای آن در دستگاه تعلیم و تربیت ظرفیتهای لازم ایجاد شود.
وی ادامه داد: دوره کودکی از عمیقترین بخشهای یادگیری است و به همین دلیل، فعالیتهای این حوزه از منظر صیانتی نیز نیازمند توجه جدی است.
رئیس مرکز حراست با اشاره به دوره گذار فعالیتهای حوزه کودک از ساختارهای پیشین به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تصریح کرد: این دوره گذار و نحوه مدیریت آن، ظرافتها و ویژگیهایی دارد که باید عمیقاً مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: باید میان دستگاه دولتی که نقش تسهیلگری و تنظیمگری دارد و افرادی که سالها در حوزه کودک فعالیت کردهاند، هماهنگی مناسبی شکل بگیرد و این جریان با دقت و ظرافت مدیریت شود.
نظارت، صیانت و ساماندهی فعالیتهای حوزه کودک
هاشمی در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از فرآیند تشکیل مهدهای کودک و مؤسسات جدید، بر روشن بودن وظایف و نقش مجموعههای مختلف در این حوزه تأکید کرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین موضوع محتوای آموزشی و تبلیغات بستههای آموزشی را از دیگر موضوعات قابل توجه دانست و گفت: در این حوزه نیز باید مراقبت لازم وجود داشته باشد تا مسائل و چالشهایی که ممکن است ناشی از منفعتطلبی و معاملهگری باشد، موجب اختلال در فعالیتها نشود.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، رویکرد این مرکز را در تعامل با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، همیاری و کمک عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه حراست این است که با چنین نشستهایی، همکاریها شکل مؤثرتری پیدا کند و تعمیق شود و همکاران حراست در استانها نیز برای ایجاد شرایط بهتر این همکاری، همراهی لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت عملکرد شورای نظارت تأکید کرد و افزود: شورای نظارت هم از نظر کیفی و هم کمی، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد مهدکودکها دارد و حکمرانی آموزش و پرورش در این حوزه از مسیر نظارت و راهبری این مجموعهها شکل خواهد گرفت.
سیدمجتبی هاشمی یکی دیگر از موضوعات مهم را مدیریت فوریتهای روانی و اجتماعی دانست و گفت: آموزش و پرورش با مخاطبان گستردهای مواجه است و گاهی انتشار یک فایل یا طرح یک ادعا درباره یک موضوع خاص میتواند در افکار عمومی به کلیت عملکرد یک استان یا مجموعه تعمیم داده شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: به همین دلیل، در زمینه مدیریت فوریتهای روانی و اجتماعی باید نگاه دقیقتر و هماهنگی بیشتری شکل بگیرد و واکنش سریع نسبت به وقایع و اتفاقات، میتواند در مدیریت این مسائل بسیار مؤثر باشد.
رئیس مرکز حراست با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ماههای آینده اظهار داشت: دستگاه تعلیم و تربیت مدتی است که با شرایط متفاوتی از فعالیت حضوری مواجه بوده و این فاصله از محیط حضوری میتواند بر نظم سازمانی و نظارت اجتماعی و سازمانی اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: ماههای آینده میتواند برای همه بخشهای دستگاه تعلیم و تربیت ماههای سختی باشد و باید با آمادگی و انسجام مناسب وارد این فضا شویم.
حراست استانها؛ شناسایی مسائل مشترک و حمایت از فعالیتهای سازمان
هاشمی در ادامه خطاب به همکاران حراست استانها گفت: مسائل مشترک میان حراست و ادارات تعلیم و تربیت کودک در استانها شناسایی و موضوعات مهم و اولویتدار مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز حراست بر استفاده از ظرفیتهای موجود در مجموعه آموزش و پرورش برای حل مسائل تأکید کرد و گفت: از ظرفیت حراست، مدیرکل، اعضای شورای معاونین و سایر بخشهای مرتبط باید برای حمایت از فعالیتهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک استفاده شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای نظارت تأکید کرد و گفت: اقدامات انجامشده در ساماندهی مهدکودکهای غیرمجاز قابل توجه بوده است و باید از ظرفیت این شورا برای تقویت نظارت و ساماندهی بیشتر استفاده شود.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد حراست را پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: بخشی از پیشگیری، به توجیه و آموزش در سطوح مختلف پیش از وقوع اتفاقات و وقایع بازمیگردد.
وی افزود: حل یک مسئله پس از وقوع، ضروری است؛ اما هنر اصلی آن است که پیش از ورود به چالش، هماهنگیهای لازم در سطوح مختلف انجام شود تا اساساً آن واقعه اتفاق نیفتد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی جشنها و برنامههای خارج از عرف در تعدادی از مهدکودکها، بر ضرورت توجیه مؤسسان و ارائه الگوهای مناسب برای برگزاری برنامهها تأکید کرد.
رئیس مرکز حراست همچنین تصریح کرد: باید در حوزه مهدکودکها ظرفیتها، نقاط حساس و مراکز مستعد بحران شناسایی و سپس آموزشها و توجیهات لازم ارائه شود.
شناسایی گلوگاههای نارضایتی و مراقبت از سرمایه اجتماعی
هاشمی در پایان، شناسایی گلوگاههای نارضایتی را از دیگر وظایف مهم در حوزه صیانت از مأموریتهای دستگاه تعلیم و تربیت دانست و گفت: برخی مسائل، بهویژه در حوزههای مالی و اخلاقی و موارد مرتبط با فساد، میتواند بخشهایی از جامعه مخاطب را درگیر کند و به نام مجموعه آموزش و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تمام شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت مراقبت دائمی در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید با شناسایی این گلوگاهها و توجه به مسائل و فوریتهای موجود، از ظرفیتهای حراست و سایر بخشهای مدیریتی برای صیانت از دستگاه تعلیم و تربیت استفاده شود.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از حضور و مشارکت مدیران و رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک و حراست استانها، اظهار امیدواری کرد که تداوم این نشستها و افزایش فهم و همدلی میان مجموعههای مختلف، به مدیریت بهتر مسائل و حل بسیاری از چالشهای آموزش و پرورش در سطح استانها کمک کند.
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