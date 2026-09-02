بیش از ۲ همت پروژه در منطقه ۲۱ تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در آیین افتتاح پروژه های مدیریت شهری منطقه ۲۱ که قالب دویست و بیست و ششمین پویش امید و افتخار، صبح امروز - چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵- برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۲ همت ارزش پروژه هایی است که امروز در منطقه ۲۱ با مشارکت شهرداری تهران و صنایع منطقه افتتاح شد.

وی با بیان اینکه امروز در مقابل دشمن با قوت و قدرت ظاهر شدیم و دشمن را شکست دادیم، افزود: دشمن هر کاری می کند که انسجام ملت را از بین ببرد موفق نمی‌شود، ملتی که بیش از ۱۸۰ روز در میادین حضور پیدا کردند . باید این بصیرت و روشن بودن مردم و انسجام را حفظ کنیم.

فروزنده با تاکید بر اینکه باید با قدرت و قوت این کشور را که به دست ملت، مستقل و آزاد شده را حفظ کنیم، اضافه کرد: شان مسئولین در جمهوری اسلامی خدمت است. ما در شهرداری نیز تمام تلاش‌مان این است که با رویکرد عدالت به مردم خدمت کنیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: شهرداری تهران با افتخار در خدمت مردمی که در جنگ آسیب دیدند قرار گرفت. استقرار در هتل ها و بهبود اماکن و منازل را انجام داد و به دنبال آن در مراسم تشییع نیز خدمت رسانی کرد. در کنار آن پروژه های فعال نیز پیگیری شدند و برخی از آنها به سرانجام رسیدند.

فروزنده همچنین در حاشیه این مراسم بیان کرد: تحول در مدیریت شهری را در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل و مترو، فضای سبز و میادین و تره بار و سایر حوزه ها داشتیم.

وی افزود: پروژه های امروز، متناسب با نیازهای مردم طراحی شده اند. پارک کودک در محلی احداث شد که پیش از این ناامن و فضای بی دفاع شهری بود. علاوه بر این از ظرفیت صنایع در پروژه های منطقه استفاده شده است.

به گفته معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران؛ زنجیره ای از پروژه های شهر آماده افتتاح شده اند و ۱۰۰ درصد پروژه‌ های طرح من شهردارم را تکمیل خواهیم کرد.