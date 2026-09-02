تلاطم دریا در استان بوشهر تا امشب ادامه دارد؛ آرامش نسبی از فردا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد تا اواخر وقت امروز (چهارشنبه)، سواحل و فراساحل استان مواج خواهند بود و احتمال خیزش گردوخاک در سطح استان پیشبینی میشود واز فردا (پنجشنبه) تا روز یکشنبه وضعیت جوی نسبتاً آرامی روی دریا و در سطح استان حاکم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی این مدت در برخی نقاط استان (بهویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان) احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط احتمال گردوخاک خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتردر ساعت، از شب بهتدریج ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، از شب به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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