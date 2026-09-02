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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

توافق مکه؛ ائتلافی علیه ایران یا گامی برای مهار اسرائیل؟

توافق مکه؛ ائتلافی علیه ایران یا گامی برای مهار اسرائیل؟

استاد دانشگاه ترکیه‌ای با بررسی توافقنامه مکه این پرسش را مطرح کرد که آیا این توافق علیه ایران شکل گرفته یا می‌تواند به بخشی از معماری امنیتی جدید منطقه برای مهار اسرائیل تبدیل شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: پروفسور «حسن اونال»، استاد روابط بین الملل دانشگاه آنکارا در نشست بین‌المللی «توافقنامه مکه؛ آیا نقشه قدرت خاورمیانه در حال تغییر است؟» با بررسی توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان، درباره اهداف واقعی این توافق پرسش‌هایی مطرح کرد.

به گفته او، مشخص نیست این توافق یک ائتلاف نظامی است یا چارچوبی برای همکاری دفاعی و اگر ائتلاف است، علیه کدام کشور شکل گرفته است. وی با اشاره به تحولات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، احتمال تبدیل توافق به سازوکاری برای مهار ایران را مورد تردید قرار داد و بر ضرورت مشارکت تهران در معماری امنیتی منطقه تأکید کرد. این تحلیلگر همچنین گفت اگر هدف توافق مهار اسرائیل است، غیبت ایران پرسش‌برانگیز است.

کد مطلب 6935138

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