توافق مکه؛ ائتلافی علیه ایران یا گامی برای مهار اسرائیل؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: پروفسور «حسن اونال»، استاد روابط بین الملل دانشگاه آنکارا در نشست بین‌المللی «توافقنامه مکه؛ آیا نقشه قدرت خاورمیانه در حال تغییر است؟» با بررسی توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان، درباره اهداف واقعی این توافق پرسش‌هایی مطرح کرد.

به گفته او، مشخص نیست این توافق یک ائتلاف نظامی است یا چارچوبی برای همکاری دفاعی و اگر ائتلاف است، علیه کدام کشور شکل گرفته است. وی با اشاره به تحولات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، احتمال تبدیل توافق به سازوکاری برای مهار ایران را مورد تردید قرار داد و بر ضرورت مشارکت تهران در معماری امنیتی منطقه تأکید کرد. این تحلیلگر همچنین گفت اگر هدف توافق مهار اسرائیل است، غیبت ایران پرسش‌برانگیز است.