۸۵ درصد به محصول پسته رفسنجان خسارت وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: پیش‌بینی برداشت ۳۰ هزار تن محصول پسته را در سال جاری داشتیم اما با خسارتی که به محصول وارد شد، ۸۵ درصد این مقدار هم از بین رفت.

وی با بیان این مطلب که قبلا هشدار داده بودیم که سال ۹۷ پسته نداریم و کشاورزان هزینه های خود را مدیریت کنند، افزود: امسال در بررسی هایی که داشتیم بیشترین تاثیر در کاهش محصول گرماهای مهلک دهه اول فروردین داشت که تا بالای ۳۲ درجه سانتیگراد رسید.

وی بیان داشت: بهترین دما برای پسته در فرودین ماه بین ۱۶ تا ۲۲ درجه است که در این دما هم رشد رویشی هم زایشی خوب انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گرما را عامل اصلی خسارت به پسته سال جاری رفسنجان دانست و یادآور شد: رقم‌های احمداقایی و اکبری خیلی به این گرمازدگی حساس هستند و روی رقم سال آینده از جمله کله قوچی و فندقی تاثیر سوء گذاشت. مروری به سالهای گذشته هم نشان می دهد سال ۵۸ تولید محصول کشور بسیار پایین و کل صادرات ایران ۱۰ هزار تن بود، سال ۸۷ هم محصول خیلی پایین بود و سال ۷۶ هم سرمای جبهه ای موجب شد، ۹۰ درصد محصول از بین برود.

به گفته رضایی سال گذشته ۶۵ هزار تن پسته در شهرستان تولید و دو هزار میلیارد تومان گردش مالی در شهرستان ایجاد کرد که همه این پول در زمینه اشتغال هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: پولی که در سال‌های گذشته از محل درآمد پسته برداشت شده دوباره در زمینه پسته هزینه و در داخل و خارج از شهرستان حتی خارج از استان هزینه شده و عمده در زمینه اشتغال صرف شده و توهم اینکه پول‌ها در جای دیگر هزینه می‌شود، باید از بین برود.

وی به دیگر عوامل موثر بر خسارت به محصول امسال اشاره و اظهار کرد: نوسانات دمایی نیز در بهمن و اسفند زیاد بود و گرماهای زیاد بهمن و بعد از آن افت دما موجب ریزش خوشه در رقم‌های کله قوچی و اکبری شد.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان در ادامه به عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته اشاره و تصریح کرد: در ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته سرماهایی که برای درخت پسته موثر است در رفسنجان به هزار ساعت نمی‌رسد و برای رقم‌های اکبری و فندقی این میزان سرما کافی نیست و می‌تواند در تولید محصول اختلال ایجا کند.

رضایی با توصیه به کشاورزان مبنی بر اینکه رقم اکبری را برای توسعه قرار ندهند و اگر جایی تغییر پیوندی هست، از رقم احمدآقایی استفاده کنند که نیاز سرمایی کمتری دارد، تصریح کرد: رقم اکبری هزار و ۲۰۰ ساعت، کله قوچی نزدیک ۶۰۰ ساعت، احمد اقایی ۷۰۰ ساعت و فندقی بین ۸۰۰ تا هزار ساعت سرما نیاز دارد اما متاسفانه در این سال‌ها حدود۷۵۰ ساعت سرما تامین شد.

وی با بیان اینکه سال آینده وضعیت محصول بهتر خواهد بود با توصیه به کشاورزان افزود: کشاورزان با این فرض که امسال محصولی نیست درختان را رها نکنند، وضعیت تغذیه درختان مناسب نیست و کیفیت و کمیت آب‌ها می‌تواند روی درخت تاثیر بگذارد.

وی بیان داشت: اگر ضعف تغذیه همینگونه پیش برود سه سالی یک بار سال محصول می‌شود که این مسئله توجیه اقتصادی نخواهد داشت. کشاورزان می‌توانند از تسهیلات استفاده و آبیاری زیرسطحی اجرا کرده و به جای ۶۰ روز ۱۵ روز یک بار آبیاری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با تأکید بر اینکه در رفسنجان قبل از اینکه پسته مشکل داشته باشد درخت پسته مشکل دارد، یادآور شد: درختان بنیه ندارد و مشکل این است که تغذیه درختان به شکل سنتی انجام می شود.

رضایی ابراز کرد: تا آخر اردیبهشت فرصت داریم که کودهای ازته و فسفره را در آب استفاده کرد تا وضعیت درخت بهبود پیدا کند، محلول پاشی عناصر میکرو در یک ماه طلایی نیز موثر است.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با بیان اینکه بزرگترین محصول ارزآور کشور بعد از نفت پسته است، عنوان کرد: در باغات بعضی ترکیبات خاص انجام دادیم و در حال آماربرداری هستیم که چه اثراتی روی سطح برگ و رشد اثر گذاشته است، همچنین آموزش برای کشاورزان گذاشتیم که بهتر است کشاورزان شرکت کنند تا در راندمان محصول هم اثر گذار باشد.