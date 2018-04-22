  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۵

معاون دانشگاه آزاد خبر داد؛

ثبت درخواست‌ نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد از تیرماه

ثبت درخواست‌ نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد از تیرماه

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی نقل و انتقال این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۱۵ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری گفت: نقل و انتقال‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال گذشته و بر اساس آیین نامه این دانشگاه انجام می‌شود و دانشجویان متقاضی انتقال دائم یا مهمان می‌توانند از ۱۵ تیر با مراجعه به سامانه www.monada.iau.ir درخواست خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه تنها به درخواست‌هایی که در سامانه منادا ثبت شده باشد، رسیدگی خواهد شد، افزود: متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی پس از ثبت درخواست خود در سامانه منادا می‌توانند پیگیری‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: نتایج نهایی بررسی درخواست‌های نقل و انتقال پیش از شروع ثبت نام نیمسال اول ۹۸-۹۷ به اطلاع دانشجویان می‌رسد.

کد مطلب 4277340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها