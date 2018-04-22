ثبت درخواست‌ نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد از تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری گفت: نقل و انتقالهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال گذشته و بر اساس آیین نامه این دانشگاه انجام میشود و دانشجویان متقاضی انتقال دائم یا مهمان میتوانند از ۱۵ تیر با مراجعه به سامانه www.monada.iau.ir درخواست خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه تنها به درخواستهایی که در سامانه منادا ثبت شده باشد، رسیدگی خواهد شد، افزود: متقاضیان نقل و انتقال دانشجویی پس از ثبت درخواست خود در سامانه منادا میتوانند پیگیریهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: نتایج نهایی بررسی درخواستهای نقل و انتقال پیش از شروع ثبت نام نیمسال اول ۹۸-۹۷ به اطلاع دانشجویان میرسد.
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