انتقاد از بازاریابی فدراسیون فوتبال/ رسیدگی به تخلفات طولانی است

عبدالرحمن شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نحوه بازاریابی فدراسیون فوتبال در خصوص لباس تیم ملی در جام جهانی باعث وهن کشور است و تنها کشوری هستیم که تکلیف لباس آن مشخص نشده است، افزود: این در حالی است که در زمان ریاست دادکان، از ماه‌ها قبل شاهد انعقاد قراردادها در این خصوص بودیم.

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تاکید بر این که واقعه جام‌جهانی، رویداد کم‌ارزشی نیست و باید بتوانیم از این وضعیت به‌عنوان یک فرصت برای ایجاد درآمدزایی برای فدراسیون و تیم‌ملی استفاده کنیم، گفت: آبروریزی صورت گرفته حاکی از بی‌تجرگی مدیران ما در این قسمت بوده که انتظار می‌رفت مدیران کارکشته در این زمینه زمام امور را در دست بگیرند.

وی، گریزی به تخلفات صورت گرفته در فوتبال ایران طی ادوار گذشته زد و با مقایسه آن با آنچه که امروز در این زمینه شاهدش هستیم، تصریح کرد: در حوزه ورزش قطعاً در ادوار گذشته، حال و آینده تخلفاتی وجود داشته و خواهد داشت، ولی وظیفه مدیرانی که در رشته فوتبال حاکم هستند، این است که تمهیداتی را بیاندیشند که اقدامات بازدارنده نقش اول را داشته باشد و تخلفات فوتبالی کمتر شود.

شاه‌حسینی افزود: هرگاه این اتفاق بیافتد و با توجه به این جمعیت، تخلفاتمان نسبت به سنوات گذشته کمتر شود، مطمئن باشید که در حوزه قضایی فوتبال خوب عمل کردیم ولی اگر دامنه این تخلفات رو به رشد باشد، مطمئن باشید که کارنامه ضعیفی ارائه شده و همه باید در این زمینه مورد پرسش و مؤاخذه قرار گیرند.

وی با یادآوری اینکه درگذشته تنها مرجع رسیدگی به تخلفات فوتبالی کمیته انضباطی بود و کمیته‌های اخلاق و تعیین وضعیت بازیکنان وجود نداشت، ادامه داد: امروز ارکان رسیدگی‌کننده با وظایف تعریف‌شده متعدد است.

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: نظر شخصی من این است که در حال حاضر برخی تخلفات فوتبالی، نسبت به ادوار گذشته کمتر شده است، اما برخی تخلفات و جرایم فوتبالی مثل جعل اسناد پایان خدمت، دست‌کاری اسناد سجلی، تبانی و دست‌کاری نتایج، شرط بندی، ارتشاء و فساد رسانه ای افزایش داشته است و اخبار خوبی در این حیطه نمی‌شنویم.

پول بی‌حساب و کتاب و بدون بازخواست در اختیار مدیران فوتبال قرار گرفته است

شاه‌حسینی یادآور شد: علت اصلی این موضوع نیز آن است که پول بی‌حساب و کتاب و بدون بازخواست را در اختیار مدیران فوتبال قرار داده‌ایم و کار به جایی رسیده که کلاه هم بر سر خودمان گذاشته و می گوییم که فوتبال ما حرفه‌ای است، این در حالی است که در فوتبال حرفه‌ای نباید ریالی از بیت‌المال هزینه شود.

وی ادامه داد: فوتبال باید خود برای خود درآمدزایی کند و این معنای واقعی فوتبال حرفه‌ای است اما همه ما می‌دانیم که فوتبال ما ۱۰۰ در صد خصوصی نیست و با واسطه‌هایی، درآمدهای متصل به دولت برای تیم‌ها هزینه می‌شود.

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال افزود: زمانی که این اعتبار دولتی به طور غیرمستقیم در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد، منجر به عقد قراردادهای میلیاردی می‌شود و قطعا این ارقام نیازمند نظارت است که معتقدیم این نظارت‌ها ضعیف است و همین مسئله باعث می‌شود که مصادیق فساد افزایش پیدا کند.

رسیدگی به پرونده فساد فوتبال خیلی طولانی شد

شاه حسینی با اشاره به پرونده فساد در فوتبال که در مجلس رسیدگی و در صحن علنی قرائت شد، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کار خودش را انجام داده است و بنا به اعلام مسئولین فعلی این کمیسیون در رسانه‌ها، پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است. مردم منتظر هستند که قوه قضائیه با سرعت و دقت تصمیمات خود را در این پرونده ملی اعلام کند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد فوتبال خیلی طولانی شد و مردم امروز از سرنوشت این پرونده مطلع نیستند، گفت: همه منتظر عکس‌العمل دستگاه‌های قضایی و همچنین وزارت ورزش و جوانان مانده اند.

شاه حسینی ادامه داد: معتقدیم دستگاه قضا باید تا به امروز، در صورت رسیدگی به پرونده حکمی را در قبال متهمان صادر می‌کرد و نیز اگر کسی در این پرونده بی‌گناه بود، تبرئه می‌شد و به مردم هم اعلام می‌کردند و چون اعلام نشد، برخی از متخلفان فوتبالی همه‌چیز این ماجرا و زحمات چندین ساله مجلس را به شوخی گرفتند.

وی با بیان اینکه اگر به این پرونده به خوبی رسیدگی شود، دست خیلی‌ها رو خواهد شد، تصریح کرد: برخی از افراد که امروز ادعای پاکی در فوتبال را دارند در آن پرونده در ردیف متهمین بودند.

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اگر به پرونده گزارش تخلفات فوتبالی با دقت رسیدگی شود، به عنوان یک پروند قضایی، فوتبالی و ملی در تاریخ ثبت خواهد شد و دست خیلی‌ها رو خواهد شد، افزود: به عنوان مثال در تحقیقاتی که در این پرونده صورت گرفت، یکی از سردبیران نشریات ورزشی دست نوشته داد که یکی از کارهای ما در رسانه این بود که در زمان فصل نقل و انتقالات، از بازیکنانی که عمر فوتبالیشان رو به پایان بود، ۱۰ تا ۱۵ میلیون می‌گرفتیم و به‌دروغ خبر می‌زدیم که فلان باشگاه داخلی یا خارجی بازیکن مورد نظر را به مبلغ زیادی می‌خواهد جذب کند و این بازیکن بر سر زبان ها می افتاد و یک تیم با مبلغ زیادی آن بازیکن را جذب می‌کرد.

شاه حسینی همچنین با تاکید بر اینکه سحر و جادو به شکلی که در فوتبال ایران مطرح است، اساسا عملی مردود محسوب می شود، تصریح کرد: اما انجام چنین کارهایی در فوتبال ما وجود دارد. امروز علم و فن فوتبال حرف اول را می‌زند اما برخی از قبل همین خرافات درآمدزایی می‌کنند که تخلف بوده و مسئول رسیدگی به این موضوع نیز فدراسیون فوتبال است، این در حالی است که «تاج رئیس فدراسیون فوتبال» گفت که قصد دارد رنسانس ایجاد کند اما امروز می‌بینیم که به راحتی از کنار خیلی از مسائل می‌گذرند.

فعالیت کارچاق‌کن و کلاه بردان فوتبالی

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با یادآوری اینکه دلالی یک شغل بوده و نباید کلمه دلال را در قالب یک واقعه تخلف در فوتبال به کار گیریم، گفت: دلالی در فوتبال یعنی برخورداری از مجوز جابه‌جایی بازیکن و طبق مقررات این کار را انجام می‌دهند و هیچ ایرادی ندارد که به آن‌ها دلال گفته شود. روی سخن ما با کارچاق‌کن‌های فوتبال است که غیرقانونی بوده و کلاه‌بردار هستند که با استفاده از روش‌های واهی با برخی از مدیران قیمت برخی از بازیکنان را بالا برده و پورسانت خود را می‌گیرند، این در حالی است که اگر کسانی به عنوان همکار در باشگاه‌ها با این افراد همکاری نکنند، امکان ادامه فعالیت برای کارچاق کن ها وجود نخواهد داشت.

شاه حسینی با بیان اینکه کار چاق کن‌ها و کلاه‌بردار های فوتبالی همیشه بودند و الان هم وجود دارند، متذکر شد: کارچاق‌کن و کلاه‌برداران فوتبالی تا زمانی در فوتبال فعالیت خواهند داشت که به موازات آنها، افراد ناباب و فاسد در بدنه باشگاه و فدراسیون فوتبال وجود داشته باشند و در غیر این صورت امکان کار چاق کنی به صفر خواهد رسید.

آموزش نحوه ثبت قرارداد به بازیکنان لژیونر

وی به موضوع دو ملی‌پوش فوتبال که در قالب باشگاه خود به مصاف تیمی از رژیم اشغالگر قدس رفتند نیز اظهار کرد: مقررات فیفا بیان می‌کند که کشورهای عضو فیفا علاوه بر اینکه باید مقررات فیفا را رعایت کنند باید به مقررات داخلی خود نیز احترام بگذارند. در خصوص مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به شخصه اعتقاد دارم کاری که صورت گرفته، برخلاف سیاست‌های کلی نظام بوده است ولی این بحث یک نکته ظریف هم دارد که آیا فدراسیون آموزش و نظارتی بر بازیکنانی که به عنوان لژیونر با سایر تیم‌های خارجی قرارداد می‌بندند داشته است.

شاه‌حسینی تصریح کرد: چنانچه در قرارداد این بازیکنان شرط ضمن عقد قید شود که در صورت مواجه شدن با تیمی از رژیم اشغالگر قدس، با این تیم رویارو نشود. بازیکن در چنین شرایطی بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و من به هیچ وجه بازیکنان را مقصر نمی‌دانم چون اگر طبق قرارداد تمکین نکند هم از طرف باشگاه و هم از طرف فیفا( در صورت شکایت باشگاه) جرائم سنگینی خواهد شد و حتی امکان دارد زندگی فوتبالی خود را از دست بدهد و ضعف مدیریتی در فوتبال ما مقصر اصلی در این زمینه است؛ چرا که جوانانی که در فوتبال رشد می‌کنند سرمایه ملی ما هستند و نباید به این سادگی از دست بروند لذا باید آموزش‌های حقوقی را در کنار آموزش های فنی پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: این دو بازیکن به جز اینکه کاری را انجام دادند که در قرارداد با باشگاه منعقد شده بود، تخلفی مرتکب نشده‌اند، لذا با توجه به اینکه بحث فوتبال ملی است، باید کمی با اغماض به این قضیه نگاه شود و در صورت نیاز سرمربی به این بازیکنان، به خاطر شأن کشورمان استفاده کنیم و از این به بعد مراقبت کنیم که بازیکنانی که با تیم های خارجی قرارداد می ببند آموزش داده شوند و شرایطی را در قراردادها باشد که با حکم قراردادشان در این رویارویی حضور نداشته باشند.

مشکلات و اشتباهات داوری در همه دنیا وجود دارد

رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گریزی به وضعیت داوری فوتبال در ایران زد و گفت: مشکلات و اشتباهات داوری در همه دنیا وجود درد اما برخی از اشتباهات فاحش است. در هر صورت اشتباه در داوری قابل مؤاخذه قضایی نیست، مگر اینکه تامدی باشد، از سوی کمیته داوران از حیث فنی تنبیه آتی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود اما اگر داور عمداً اشتباهی کرده است در این زمینه باید کار کارشناسی صورت گیرد که باید ادله اثبات این ادعا وجود داشته باشد و در ادامه مستلزم رسیدگی قضایی است.

شاه‌حسینی با بیان اینکه امروز این اشتباهات کاهش یافته است، افزود: داوران یکی از ارکان اصلی فوتبال هستند و باید از آن‌ها مراقبت کنیم و همه جامعه داوری را زیر سئوال نبریم؛ چرا که اکثریت قریب اتفاق داوران ما قشر سالم هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه راهکاری برای به حداقل رساندن چالش‌های فوتبال در حوزه اخلاق پیشنهاد می‌کنید، خاطرنشان کرد: آموزش در این زمینه باید جدی گرفته شود و بازیکنان به معنای واقعی در حوزه اخلاق هم حرفه‌ای باشند اما اگر تخلفی هم به وجود آمد باید با بی‌طرفی به این مسئله رسیدگی شده و این جرائم علنی شود. مدیریت فوتبال ما باید خیلی قوی‌تر از این باشد تا بتوانیم به این اهداف برسیم.