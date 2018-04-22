به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره طرح‌های انجمن‌ها، تشکل‌ها و مجامع ادبی فعال سراسر کشور را برای اجرا در سال جاری جمع‌آوری کرده و بهترین طرح‌ها را انتخاب می‌کند تا از اجرای آن‌ها حمایت کند؛ همچنین قرار است با بررسی برنامه‌های انجام‌شده انجمن‌ها در سال گذشته، از فعال‌ترین و برترین ایده‌های اجرا شده، تقدیر شود.

حوزه فعالیت انجمن‌هایی که می‌خواهند در این جشنواره به رقابت بپردازند، ادبیات خلاق، شامل شعر، داستان و مستندنگاری است.

انجمن‌های ادبی سراسر کشور تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند با ارسال برنامه‌هایشان در این رقابت شرکت کنند.

آئین پایانی دومین جشنواره انجمن‌های ادبی، اردیبهشت ماه امسال در تهران برگزار خواهدشد.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل برگه ثبت‌نام به سامانه جامع امور انجمن‌های ادبی به نشانی HLCLUBS.ir مراجعه کنند.

یادآور می‌شود، چندی پیش با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت شناسایی، سامان‌دهی و متشکل‌سازی انجمن‌های ‌ادبی سراسر کشور به بنیاد شعر و ادبیات داستانی واگذار شد.