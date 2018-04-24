به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) توسط ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها یکی از راهکارهایی است که ستاد توسعه فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی بکار گرفته است تا بتوان فناوری‌های نوین را با گیاهان دارویی همراه کرد و شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این بخش باشیم.

پس از برگزاری باشکوه سه دوره، چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با مشارکت حداکثری فعالان علمی و تجاری، علاقمندان و سایر ذی‌نفعان در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.



چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با هدف معرفی آخرین پیشرفت های علمی و صنعتی در محصولات فناورانه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در راستای گسترش اقتصاد غیرنفتی، وفاق ملی در جهت رفع موانع و شکاف های پیش روی توسعه صنعت گیاهان دارویی، این ثروت ملی، عزم ملی و هم افزایی سازنده در راستای عملیاتی کردن نقشه راه اجرایی سازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، ارتقا و ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان به منزله پیشرانی برای تحرک بخشی به اقتصاد مقاومتی بر مبنای زیست بوم کارآفرینی برگزار می شود.

از دیگر اهداف این رویداد می توان به فراهم آوری زمینه تعامل جدید و موفق بین فعالان عرصه گیاهان دارویی و ایجاد فضای رقابتی راهگشا همگام با رشد کمی و کیفی محصولات و برندسازی محصولات باکیفیت داخلی؛ فراهم سازی بستری جهت مشاوره ساختارمند و مبادلات ایده های نوآورانه و فناورانه بین پژوهشگران و بنگاه های اقتصادی به عنوان زیرساخت هایی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی، تسهیل فرآیند شتابدهی در جهت تشکیل و تقویت کسب و کارهای نوپا(استارتاپ ها) با حضور شتابدهنده های تخصصی اشاره کرد.

معرفی فرصت های نوین کارآفرینی نیروهای متخصص و کمک به تشکیل شرکت های نوپا و خلاق،کمک به ایجاد بازارهای جدید و ارتقای انگیزه سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک نوآور، فرهنگ سازی در جهت حمایت از سرمایه های مادی و معنوی داخلی و زیرساخت های بومی در راستای خوداتکایی، اشتغال زایی و بهره مندی حداکثری از توان داخلی در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی و نیز معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری کشور در حوزه های مختلف مرتبط با گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی اهداف دیگری هستند که چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) در آن راستا برگزار خواهد شد.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)در نظر دارد ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای نوین در محصولات مرتبط با گیاهان دارویی (شامل انواع افزودنی های مجاز، رنگ دهنده های طبیعی، عطریات، اسانس های گیاهی و محصولات آرایشی- بهداشتی)، نمایشی از کاربردهای فناوری های پیشرفته مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در تولید و فرآوری محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی و سایر عناصر طبیعی و نیز ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه در صنعت تولید بذر، تکنولوژی های نوآورانه مرتبط با بذر، نهال و اندام های تکثیری گیاهان دارویی را در خود داشته باشد.

معرفی آفت کش ها با پایه طبیعی و سایر فرآورده‏های بیولوژیک مورد مصرف در گیاه‌پزشکی، کاربردی سازی آموزش های طب سنتی در رشته های مختلف دامپزشکی و ترویج بازار محصولات دامپزشکی مبتنی بر گیاهان دارویی و محصولات طبیعی، نمایش توانمندی های دانش‌آموزان در زمینه گیاهان دارویی و کمک به جهت‌دهی و هدایت آنها در مسیر پیشرفت موردنیاز کشور؛ رونمایی از جدیدترین کتب و مستندات ترجمه و انتشار یافته از میراث مکتوب حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، ارتقای سطح دانش آحاد جامعه از ذخایر موجود در اکوسیستم و ترویج فرهنگ صیانت از آنها و همچنین اصلاح نگرش جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی علمی همگام با اصلاح سبک زندگی و ترویج تغذیه سالم از دیگر رویکردهای برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) محسوب می شود.



این نمایشگاه دربخش تولید، فناوری و تجاری سازی در نظر دارد راهبرد تقویت شرکت های دانش بنیان به منظور ظرفیت سازی برای توسعه پایدار گیاهان دارویی را با شتاب مضاعف ادامه دهد.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) در نظر دارد جریان تبدیل علم به ثروت با تجاری سازی فناوری های بومی و در نهایت افزایش تولید محصولات فناورانه داخلی و حمایت از کالای ملی را سرعت بخشد.

