به گزارش خبرنگار مهر، احمد صحراکار صبح سه‌شنبه در نشست بررسی طرح کاداستر اظهار داشت: طرح کاداستر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در بیش از ۲۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر به اجرا درآمده است.

وی هدف از اجرای طرح کاداستر را سنددار کردن کل اراضی کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: دسترسی به اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق از وضعیت اراضی کشاورزی استان و ساماندهی مالکیت، تثبیت حقوقی و ثبتی این اراضی و برای برنامه ریزی بهینه برای کشاورزی از اهداف این طرح است.

صحراکار بیان کرد: اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی می‌بایست در نهایت منجر به تثبیت مالکیت اراضی و رفع اختلافات حقوقی شود، از کنترل نقشه‌های اراضی کشاورزی تهیه شده در اجرای این طرح ملی توسط مالکان این اراضی در بوشکان خبر داد.

وی با بیان اینکه همکاری و استقبال کشاورزان از اجرای طرح کاداستر در بوشکان مطلوب بوده است، افزود: از دو هزار و ۴۵۵ قطعه اراضی کشاورزی بوشکان مالکان بیش از ۲۰۰ قطعه نسبت به کنترل نقشه های تهیه شده اقدام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این مدیریت مصمم است با کنترل قطعه به قطعه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی با مشارکت آحاد کشاورزان نسبت به بهینه انجام شدن این طرح اقدام و اشکالات احتمالی در تهیه نقشه های اراضی کشاورزی را حداقل کند.