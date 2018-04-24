جشنواره «ماه سینمای ایران» تا پایان اردیبهشت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی سینمایی ایران با عنوان «ماه سینمای ایران» در کاراکاس پایتخت ونزوئلا از ۳۱ فروردین ماه با فیلم سینمایی «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا افتتاح شده است و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

«بادیگارد»، «طعم شیرین خیال»، «ملک سلیمان»، «راه آبی ابریشم»، «رخ دیوانه»، «یه حبه قند»، «حوض نقاشی»، فیلم کوتاه «مورچه و سلیمان»، «علمک» و برخی فیلم ها و مستندهای توریستی در خصوص معرفی ایران از جمله فیلم های سینمایی به نمایش گذاشته در این جشنواره هستند. برخی از این فیلم ها به صورت زیرنویس و بیشتر آنها دوبله شده و به زبان اسپانیایی پخش می شوند.

این رویداد سینمایی با همکاری شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بخش بین الملل جشنواره مردمی عمار و به همت رایزن فرهنگی ایران برگزار می شود.

جشنواره بین المللی سینمایی ایران با عنوان «ماه سینمای ایران» در کاراکاس پایتخت ونزوئلا از ۳۱ فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه در مرکز سینمایی «سلارک» کاراکاس برگزار می شود. همچنین در سال گذشته، رایزن فرهنگی ایران در ونزوئلا با همکاری مجموعه سینماتک ونزوئلا موفق به برگزاری دو دهه سینمای ایران در این کشور شدند.