همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) در مراسم تجلیل از یک دهه تلاش و مجاهدت وی در راستای ترویج و گسترش راهیان نور، با تبریک اعیاد شعبان و با تقدیر از رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای برگزاری این مراسم، گفت: من راضی به برگزاری این جلسه نبودم و از سردار کارگر خواستم که بنده را معاف کنند.

وی با اشاره به خاطرات ۸سال دفاع مقدس، اظهار داشت: در عملیات والفجر، ۱۴ فرمانده را انتخاب و معرفی کردیم اما همه آنها تا پایان عملیات یا شهید و یا مجروح شدند، به همین دلیل انتقال این رشادت ها بسیار ضروری است.

سردار فضلی با اشاره به برگزاری همه ساله اردوهای راهیان نور، تاکید کرد: ما به این فکر کردیم که خواست مقام معظم رهبری چیست و دیدیم نزد ایشان دو موضوع برجسته است؛ اول کار برای شهدا و دیگری راهیان نور پس با برنامه ریزی دقیق تعداد ۴۰۰ هزار نفر راهیان نور درسال، امروز به ۷ میلیون نفر رسیده و تعداد زیادی در این راه وظیفه راویت گری و خدمت رسانی به زائران را برعهده دارند.

وی در پایان تصریح کرد: امروزه همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته و همه دستگاه ها، ادارات، اساتید و معلمان در این امر مهم شریک هستند.