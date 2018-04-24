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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

سردار فضلی:

همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته است

همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته است

فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) با تاکید بر ضرورت انتقال رشادت های دوران دفاع مقدس، گفت: امروزه همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته و همه دستگاه ها در این امر مهم شریک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری امام حسین(ع) در مراسم تجلیل از یک دهه تلاش و مجاهدت وی در راستای ترویج و گسترش راهیان نور، با تبریک اعیاد شعبان و با تقدیر از رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای برگزاری این مراسم، گفت: من راضی به برگزاری این جلسه نبودم و از سردار کارگر خواستم که بنده را معاف کنند.

وی با اشاره به خاطرات ۸سال دفاع مقدس، اظهار داشت: در عملیات والفجر، ۱۴ فرمانده را انتخاب و معرفی کردیم اما همه آنها تا پایان عملیات یا شهید و یا مجروح شدند، به همین دلیل انتقال این رشادت ها بسیار ضروری است.

سردار فضلی با اشاره به برگزاری همه ساله اردوهای راهیان نور، تاکید کرد: ما به این فکر کردیم که خواست مقام معظم رهبری چیست و دیدیم نزد ایشان دو موضوع برجسته است؛ اول کار برای شهدا و دیگری راهیان نور پس با برنامه ریزی دقیق تعداد ۴۰۰ هزار نفر راهیان نور درسال، امروز به ۷ میلیون نفر رسیده و تعداد زیادی در این راه وظیفه  راویت گری و خدمت رسانی به زائران را برعهده دارند.

وی در پایان تصریح کرد: امروزه همه ظرفیت ها در خدمت راهیان نور قرار گرفته و همه دستگاه ها، ادارات، اساتید و معلمان در این امر مهم شریک هستند.

کد مطلب 4279862
هادی رضایی

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