به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، حسن لطفی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: بانک ها خون مردم را در شیشه کرده اند و بروکراسی پیچیده باعث نزول خواری میان مردم شده است چرا نزول گرفتن که هیچ تعهد، ضمانت و پارتی بازی لازم ندارند ضمن اینکه آئین نامه های نامفهوم مردم و مسئولان را کلافه کرده است.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر ارتباطات بیان داشت: شما در مجلس مدعی هستید در سطح کشور مشکل آنتن دهی و اینترنت وجود ندارد در حالی که مردم رزن حتی نمی توانند در مواقع ضروری با ۱۱۵ ارتباط برقرار کنند و مدیران شما این مشکلات را برطرف نمی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یک سال است دستور مطالعه پروژه راه آهن رزن داده شده اما اجرایی نمی شود همچنین خواستار بازسازی راه های روستایی و روکش آسفالت آن ها هستیم که متوقف شده است.