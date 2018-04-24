علاقه مند به تداوم بزرگراه خواجه –ورزقان تا خاروانا و نوردوز هستم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی شامگاه امروز سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ورزقان که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: علی رغم این که مشکلات متعددی از شهرستان ورزقان مطرح شد ولی در حوزه های مختلف به ویژه صنعت مس پیشرفت های بسیاری خوبی را شاهد بودیم و امیدواریم در آینده نیز شاهد گشایش و پیشرفت و توسعه در تمامی حوزه ها باشیم.

وی، شهرستان ورزقان را از نظر ظرفیت های گردشگری شهرستان مستعد دانست و افزود: این شهرستان در حوزه گردشگری حرف هایی برای گفتن دارد و البته با اتصال قلعه ج.شین به قلعه بابک و اجرای برخی پروژه های گردشگری جدید می توان از پتانسیل های بالقوه گردشگری استفاده و آنها را بالفعل تبدیل کرد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بزرگراه خواجه – ورزقان که هم اینک در حال احداث بوده همواره علاقه مند بودم تا این بزرگراه تا خاروانا و نوردوز نیز ادامه یابد و از این رو بتوانیم زمینه ارتباط با کشورهای ارمنستان و نخجوان نیز برقرار کنیم زیرا که ارتباط فرامرزی می تواند زمینه توسعه منطقه باشد.

آخوندی در ادامه سخنان خود سرمایه های شهرستان ورزقان را فراتر از صنعت مس عنوان کرد اظهار داشت: طبق گفته مدیرعامل شرکت مس سونگون کارکنان این معدن روزانه با ۴۰ دستگاه اتوبوس به شهرستان های همجوار تردد می کنند در این میان لازم است تا محلی برای اقامت و سکونت کارکنان در این شهرستان در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: ارتباط با کشورهای همسایه برای صادرات محصولات صنعتی، کشاورزی، صنایع‌دستی و سایر صنایع، از جهت گردشگری و توزیع ثروت می‌تواند به این منطقه کمک کرده و ثروت جدیدی خلق کند که برای مردم و اهالی منطقه بسیار مهم باشد.