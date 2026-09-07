صدور حکم تبعید ۴ نفر از قاچاقچیان چوب جنگلی به جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت، ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ دستگاه قضایی، اظهار کرد: با پیگیری‌های این اداره کل و با توجه به حساسیت بالای مراجع قضایی استان و به‌ویژه دادگستری شهرستان نمین نسبت به حفظ انفال و صیانت از عرصه‌های طبیعی، احکام بسیار بازدارنده‌ای برای ۴ نفر از عوامل اصلی تخریب و قاچاق محصولات جنگلی صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این حکم قطعی، متهمان علاوه بر تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی سنگین، به عنوان مجازات تکمیلی به اقامت اجباری در یکی از شهرهای جنوبی کشور محکوم شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: این اقدام قضایی، پیامی روشن برای تمامی سودجویانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با دست‌اندازی به منابع ملی، آرامش و امنیت زیستی مردم را به خطر بیندازند.

هدایت ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی با تکیه بر نظارت‌های دقیق و همکاری تنگاتنگ با دادستانی، هیچ‌گونه مماشاتی با مفسدان این حوزه نخواهد داشت و عرصه را برای متخلفان در جای‌جای استان اردبیل ناامن خواهد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به نقش حیاتی جنگل‌ها، مراتع و حریم آبخیزداری‌ها در حفظ توازن زیست‌محیطی و جلوگیری از فرسایش خاک و سیلاب در استان اردبیل، بیان کرد: منابع طبیعی، میراث نسل‌های گذشته و امانتی است که باید به سلامت به نسل‌های آینده سپرده شود. هرگونه تصرف غیرقانونی و تخریب در عرصه‌های ملی، نه تنها آسیب جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد می‌کند، بلکه برخلاف منافع عمومی و امنیت زیست‌محیطی استان است.

وی در پایان از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب در عرصه های ملی مراتب را به شماره تلفن های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فذماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به‌صورت ۲۴ ساعته اطلاع دهند